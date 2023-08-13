國際龍舟賽感人一幕！烏克蘭隊險滅頂仍堅持完賽 獲全場歡呼！

烏克蘭龍舟隊在比賽過程中差點滅頂，但選手們仍堅持完賽。（圖翻攝自IMDB臉書）

2023/08/13 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕第16屆國際龍舟錦標賽（16th World Dragon Boat Racing Championships）本月7日至13日於泰國芭達雅（Pattaya）舉行，不少歐美國家都來參加這場東方色彩濃厚的賽事。上週四（10日），該錦標賽出現感人一幕，烏克蘭隊的龍舟在比賽過程中整艘沒入水中，全隊險些滅頂，但參賽者仍堅持完賽，贏得全場歡呼。

國際龍舟總會（IMDB）上週五（11日）在臉書分享影片，可以看到參加男子2000公尺項目的烏克蘭龍舟隊，不清楚是不熟悉操作或是龍舟出狀況，划到一半時整艘龍舟進水，舟體完全沒入水中，全隊差點滅頂，但選手們仍咬牙堅持完賽，不放棄的精神感動在場其他國家的選手，紛紛替烏國隊加油打氣，當烏國隊順利划向終點時，儘管是最後一名，仍贏得全場歡呼和掌聲。

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烏克蘭自被入侵以來，人民誓死保衛家園的精神感動各國，這次烏國選手展現的運動家精神與毅力，受到大批網友讚賞。影片截至今日已有超過63萬次觀看、2萬人點讚，IMDB也予以肯定，「人類的精神！我們會為你們打氣，為烏克蘭加油！征服自我才是偉大的勝利！」

各國選手為烏克蘭隊加油打氣。（圖翻攝自IMDB臉書）

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