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俄國也遭殃！卡努淹逾4千房屋 專案小組急赴遠東災區

俄國救難人員12日駕駛充氣船，疏散因烏蘇里斯克大壩潰堤慘遭洪水襲擊的民眾。（路透）

俄國救難人員12日駕駛充氣船，疏散因烏蘇里斯克大壩潰堤慘遭洪水襲擊的民眾。（路透）

2023/08/13 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯緊急事務部（Russian Emergencies Ministry）表示，因應卡努颱風過境，當局已於13日派出專案小組，監督該國遠東地區的善後復原工作。

據《路透》報導，俄羅斯緊急事務部指出，被淹沒的房屋達4368間，另有7棟公寓遭大水破壞。目前仍有28個居住區與外界斷聯。

多數受影響的房屋位於烏蘇里斯克（Ussuriysk）、斯帕斯克達利尼（Spassk-Dalny），及濱海邊疆區（Primorye）的十月市轄區（Oktyabrsky municipal district），知名城市海參崴（Vladivostok）為該區的行政中心。

俄羅斯緊急事務部在Telegram頻道上表示，專案小組將「協調工作以重建洪水造成的損失」；該部同時表示，大批援助物資已透過專機運抵災區，Mi-8軍用直升機則協助人員盡速投入救災工作。

緊急事務部強調，目前還沒有傳出人員傷亡。濱海邊疆區第2大城市烏蘇里斯克遭遇的洪災，無疑是近十年來規模之最，該市35%至40%面積受嚴重影響。

俄羅斯緊急事務部指出，被淹沒的房屋達4368間，另有7棟公寓遭大水破壞。（路透）

俄羅斯緊急事務部指出，被淹沒的房屋達4368間，另有7棟公寓遭大水破壞。（路透）

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