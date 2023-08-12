氣候、人為因素釀「完美風暴」 西方重現19世紀流行病

多明尼加共和國一名漢生病患。（路透檔案照）

2023/08/12 23:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕由於兒童的疫苗接種率下降、行為和飲食習慣的改變，以及氣候變遷，助長一場「完美風暴」的形成，一些原本以為已經絕跡的危險疾病，在西方國家有死灰復燃趨勢。

佛州的漢生病（痲瘋病）激增、倫敦數以萬計的麻疹病例，以及愛爾蘭、葡萄牙梅毒病例增加50%，這些並非發生在19世紀英國維多利亞時代，而是2023年出現在西方世界令人警醒的縮影。政治新聞網站《政客（Politico）》歐洲版近日報導指出，有死灰復燃跡象的5大疾病包括：麻疹、梅毒、痛風、漢生病和瘧疾。

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麻疹疫苗覆蓋率須達95%才足以遏止麻疹傳播，目前並未達到這個數字，英國、希臘、捷克和阿爾巴尼亞近年失去了「麻疹絕跡」地位，2023年1、2個月歐洲地區已有900起病例，超過2022年全年總數。英國衛生安全局7月才警告，過去幾年來疫苗接種率低，倫敦面臨數以萬計的麻疹病例。

根據英國衛生安全局數據，2022年英國有8692例梅毒病例，寫下1948年以來最高；歐洲疾病預防管制中心（ECDC）最新年度流行病學調查也顯示，歐盟和歐洲經濟區（EEA）的梅毒病例都呈現上升趨勢。

全球痛風病例也在增加中，1990年到2017年間以美國、加拿大的盛行率增加幅度最高；由於歐洲人肥胖率未見趨緩，短期內歐洲痛風病例似乎也不會減少。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）8月的報告指出，漢生病在佛州有成為地方流行病之勢，該州最近10年通報病例倍增有餘。透過蚊蟲傳播的登革熱、西尼羅病毒等疾病的增加，是瘧疾在歐洲重現的警訊，大西洋對岸的美國CDC，6月也曾針對幾起本土瘧疾病例發布警示。

報導指出，西方富國過去透過協調一致的疫苗接種行動、明智的公共衛生訊息和推出有效的現代醫療，得以消滅許多過去幾世紀的流行病，但是到了21世紀，命運出現反轉。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）全球大流行以及進入「全球沸騰年代」，都讓衛生體系在因應一些古老疾病上落居劣勢。

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