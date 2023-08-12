為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

迎中客發觀光財？北京才剛批准出團遊美 美中航線立即宣布增班

中國才剛宣布開放前往美國等國出團旅遊，美中隨即同意倍增返兩地的客運航班。圖為2015年7月8日中國觀光客在美國紐約證交所前自拍。（路透）

中國才剛宣布開放前往美國等國出團旅遊，美中隨即同意倍增返兩地的客運航班。圖為2015年7月8日中國觀光客在美國紐約證交所前自拍。（路透）

2023/08/12 17:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透發自華府的報導獨家披露，根據消息人士與路透11日看到的文件，美國與中國將批准美中客運航線增班一倍。目前並不清楚此舉是否意在配合北京當局10日宣布開放中國團客前往包括美國在內的78國旅遊有關。

消息人士指出，美國運輸部（USDOT）同意，獲准飛往美國的中國的航空公司客運航班，9月1日起將增至每週18趟往返，以及10月29日起增至每週24趟往返──此為現行美中航線每週12趟往返的一倍。此外，消息人士還說，中國政府也同意美國的航空公司的美中航線增班。

報導中稱此協議是罕見的美中合作之兆。中國官方10日一早才公布第3批恢復團客出境旅遊目的地的名單，上榜國除美國外，還有日本、南韓與澳洲等旅遊熱區。

美國運輸部在11日晚間發布此一決定，但並未立即置評。白宮、國務院以及中國駐華府大使館亦未立即回應置評要求。運輸部在所發布的文件中指出，其首要目標在於改善環境，好讓美中兩造的航空公司能充分行使其雙邊權利，以維持兩國的航空公司之間的競爭平衡以及公平平等之機。

但就算美中航班增至每週24趟往返航班，仍只佔2020年初因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而實施旅遊限制之前的美中航班每週超過150趟往返一小部分。

美國運輸部今年5月3日宣布允許中國的航空公司將其美國航班增至每週12趟往返，與北京當局允許的美國航空公司飛往中國的航班數量相當。中國的航空公司此前只獲准每週營運8趟往返美國的航班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國開放78國團客仍無台灣 旅遊業者：已從灰心到死心
2023/08/10 17:29

中國開放78國團客仍無台灣 旅遊業者：已從灰心到死心
注意！中國將開放團客出境旅遊 首批20個「試點國家」曝光！
2023/01/23 16:51

注意！中國將開放團客出境旅遊 首批20個「試點國家」曝光！

大啖美食 廖家儀維持好身材有秘訣
美中航班大亂鬥 中罵惡意欺凌、美批苛刻不公
2022/01/24 21:02

美中航班大亂鬥 中罵惡意欺凌、美批苛刻不公
美國放寬中國留學生入境 北京直飛美國票價一夜暴漲5倍
2021/04/29 09:02

美國放寬中國留學生入境 北京直飛美國票價一夜暴漲5倍

吃的瘦瘦筆？醫證：增肌減脂超輕鬆
達美航空率先恢復美中航班 週四起每週2班
2020/06/23 14:10

達美航空率先恢復美中航班 週四起每週2班
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播