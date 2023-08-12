迎中客發觀光財？北京才剛批准出團遊美 美中航線立即宣布增班

中國才剛宣布開放前往美國等國出團旅遊，美中隨即同意倍增返兩地的客運航班。圖為2015年7月8日中國觀光客在美國紐約證交所前自拍。（路透）

2023/08/12 17:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透發自華府的報導獨家披露，根據消息人士與路透11日看到的文件，美國與中國將批准美中客運航線增班一倍。目前並不清楚此舉是否意在配合北京當局10日宣布開放中國團客前往包括美國在內的78國旅遊有關。

消息人士指出，美國運輸部（USDOT）同意，獲准飛往美國的中國的航空公司客運航班，9月1日起將增至每週18趟往返，以及10月29日起增至每週24趟往返──此為現行美中航線每週12趟往返的一倍。此外，消息人士還說，中國政府也同意美國的航空公司的美中航線增班。

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報導中稱此協議是罕見的美中合作之兆。中國官方10日一早才公布第3批恢復團客出境旅遊目的地的名單，上榜國除美國外，還有日本、南韓與澳洲等旅遊熱區。

美國運輸部在11日晚間發布此一決定，但並未立即置評。白宮、國務院以及中國駐華府大使館亦未立即回應置評要求。運輸部在所發布的文件中指出，其首要目標在於改善環境，好讓美中兩造的航空公司能充分行使其雙邊權利，以維持兩國的航空公司之間的競爭平衡以及公平平等之機。

但就算美中航班增至每週24趟往返航班，仍只佔2020年初因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而實施旅遊限制之前的美中航班每週超過150趟往返一小部分。

美國運輸部今年5月3日宣布允許中國的航空公司將其美國航班增至每週12趟往返，與北京當局允許的美國航空公司飛往中國的航班數量相當。中國的航空公司此前只獲准每週營運8趟往返美國的航班。

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