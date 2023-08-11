中國國安部宣稱逮捕軍工間諜 為美CIA提供機密情報

美中兩國近年日益視對方為主要競爭對手，進而加強間諜和反間諜力道。（歐新社）

2023/08/11 19:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家安全部11日聲稱逮捕中國某軍工集團一名曾姓職員，指他在公派至義大利留學進修期間，受到美國駐義大利大使館的中央情報局（CIA）探員以金錢誘惑，在返國後向CIA提供「核心秘密情報」。此事發生在美中「反間諜」言論與日俱增之際，格外引人注意。

中國國安部透過「微信」公眾號公布，國安人員經過縝密調查後，掌握52歲曾姓職員從事間諜活動的證據，並依法將其逮捕，移送檢察機關起訴，但並未披露懲罰細節。據了解，曾姓職員是有權接觸重要機密的人士，在前去義大利深造期間，駐義美國大使館一位名為「塞斯」（Seth）的CIA特務主動結識曾某，並透過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等方式建立密切關係，而曾某也逐漸被塞斯宣揚的「西方價值觀」打動，對塞斯產生「心理依賴」。

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塞斯向曾某亮出CIA特務身分，希望曾某為他提供有關中國解放軍的敏感情報，並承諾支付巨額報酬，以及協助他和家人移民美國，終於動搖曾某的政治立場。據稱，兩人還簽署協議，讓曾某在接受評估和培訓後，返回中國從事間諜活動。曾某之後繼續多次秘密會見CIA人員，提供大量中國核心機密，並收取費用。本案很快在中國引起廣泛關注，公布當天早上躍升中國社群平台「微博」熱門話題榜的第一名。

美中兩國近年都擴大間諜和反間諜力道，日益視對方為主要競爭對手，並在幾乎各方面針鋒相對。英國《金融時報》指出，由於中國近年來在境內廣設各類監控工具，CIA被迫擴大在海外招募中國間諜。

在中國國安部公布本案前，CIA局長伯恩斯上月20日才公開表示，在中國十年前逮捕美國在中國部分特務後，CIA一直在重建間諜網路，且已「取得進展」。本月3日，美國也宣布逮捕2名華裔海軍水兵，分別是魏金超（Jinchao Wei Thomas，譯音），涉嫌將國防機密洩露給中國特務，以及趙文恆（Wenheng Zhao Patrick，譯音），被控將敏感影像賣給中方。

與此同時，中國新修訂的「反間諜法」也在7月1日實施，賦予當局比以往更大的權力，來懲罰他們認定對國安構成威脅的行為，令許多在中國做生意的美國企業惴惴不安。根據新規定，依靠間諜組織及其代理人，以及未經授權取得「涉及國安和利益的文件、數據、材料和物品」等，都構成間諜罪名，引起人們對從事某些例行商業活動的擔憂，進一步打擊對中國市場的信心。

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