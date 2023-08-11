挨批「跨過雪巴人」見死不救 挪威女登山家發文還擊

挪威女性登山家哈里拉（Kristin Harila）近日遭人爆料，她的登山團隊於攻登世界第二高峰「喬戈里峰」（K2）途中只顧著攻頂，冷血的跨過一名垂死的雪巴人同伴且見死不救，引來撻伐。哈里拉事後在社群平台Instagram發文自我辯護。（擷自Mountain Queen YT、法新社；本報合成）

2023/08/11 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕挪威女性登山家哈里拉（Kristin Harila）近日遭人爆料，她的登山團隊於攻登世界第二高峰「喬戈里峰」（K2）途中只顧著攻頂，冷血的跨過一名垂死的雪巴人同伴且見死不救，引來撻伐。哈里拉事後在社群平台Instagram發文自我辯護，表示她的團隊早已「為他做了我們所能做的」。

哈里拉週四在Instagram上發了一篇長文解釋哈桑（Mohammed Hassan）遇難事件的來龍去脈，以及她的想法。她表示前幾天她沒有出面說明，是因為她出於對哈桑家人的尊重，但眼見仇恨言論開始散播，她覺得不能再坐視，同時也譴責了那些不了解狀況，卻大肆批評的酸民。

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哈里拉表示，當哈桑失足後，她與嚮導拉馬（Lama）、攝影師加布里埃爾（Gabriel），以及哈桑的朋友花了1.5小時試圖救援哈桑，後來前方團員傳來求援消息，她與拉馬決定前去一探究竟，加布里埃爾則留下照料哈桑。

在與前方團員取得聯絡後，哈里拉詢問其他雪巴人是否要掉頭，而他們也同意了，「考慮到殿後以及掉頭的人數，我認為哈桑能得到幫助，並設法下山。一直到後來我們才全盤了解到事情的嚴重性。」

哈里拉接著指出，加布里埃爾在1小時候離開了現場，因為他「為了自身安全需要更多氧氣」，當加布里埃爾追上眾人時，「我們理解到他（指哈桑）可能無法撐下去了。這令人心碎。（他的死）確實是悲劇......我為他的家人感到非常難過。」

哈里拉強調，「我們已經盡力而為，尤其是加布里埃爾」，但這件事情發生在世界上最致命山峰的最危險山道，而當身處在海拔8000公尺以上的環境，你的求生本能會影響你的抉擇。

在文章底下，許多網友為哈里拉聲援，並點出了當時環境的危險。但也有一部份人質疑為何雇主沒有為哈桑提供更好的裝備，其中一名網友甚至諷刺：「當地人的性命不值錢」。

挪威女登山家哈里拉（右）與她的尼泊爾籍嚮導拉馬（左）8月5日抵達加德滿都特里布萬國際機場時，受到民眾熱烈歡迎。（法新社）

哈桑為哈里拉登山團隊的一員，7月27日於攀登K2途中發生意外逝世。（擷取自IG kristin.harila）

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