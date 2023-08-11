曾發表「反戰」宣言沖繩知事 7月訪中後傳有意訪台

日本沖繩知事玉城丹尼10日在記者會上表示有意訪問台灣。（資歷照，法新社）

2023/08/11 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕上月日本沖繩知事玉城丹尼（Denny Tamaki，美日混血兒，日本名︰玉城康裕），與前眾議院議長河野洋平等人，一同赴率團訪問中，並會見中國國務院總理李強。接著在昨（10）日，玉城表示有意於這個年度（日本的年度是從今年4月1日至隔年3月31日止）內訪問台灣，但提到會避開台灣明年1月的總統大選。

綜合日媒報導，玉城在10日的記者會上透露，「目前方向是今年度內訪問，相關日程會詳細協調不會急躁，希望與台灣方面緊密合作，確認能見到哪些人」。另外，玉城也指出，他會盡量避開在台灣總統大選前後訪問，「盡量不要在接近明年1月總統選舉的期間，這樣對雙方都比較有餘裕應對」。

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報導指出，日本因台灣情勢等因素，周邊安保環境日益嚴峻，沖繩更在今年4月新設「地域外交室」，推動沖繩縣跟海外的交流。此外，玉城還在記者會上針對前首相、自民黨副總裁麻生太郎，日前發表台海議題時提出「日本與美國對台灣要有『戰爭覺悟』」等觀點進行評論，「這有違日本政府一貫方針，為避免遭到誤會，希望政府能再三與中方詳細的對話」。

據悉，中國政府近來不僅炒作琉球歷史，國家主席習近平也罕見提及「琉球淵源」，邀請持反戰立場的玉城訪問中國，且玉城先前在接受中國官媒《環球時報》訪問時，也表示說「絕不能因為台灣有事即日本有事的論調，使沖繩淪為戰場」，該言論也引起各國關注，更有分析認為這是中國藉此強化反美勢力，來分化沖繩與日本關係。

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