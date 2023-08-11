為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

曾發表「反戰」宣言沖繩知事 7月訪中後傳有意訪台

日本沖繩知事玉城丹尼10日在記者會上表示有意訪問台灣。（資歷照，法新社）

日本沖繩知事玉城丹尼10日在記者會上表示有意訪問台灣。（資歷照，法新社）

2023/08/11 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕上月日本沖繩知事玉城丹尼（Denny Tamaki，美日混血兒，日本名︰玉城康裕），與前眾議院議長河野洋平等人，一同赴率團訪問中，並會見中國國務院總理李強。接著在昨（10）日，玉城表示有意於這個年度（日本的年度是從今年4月1日至隔年3月31日止）內訪問台灣，但提到會避開台灣明年1月的總統大選。

綜合日媒報導，玉城在10日的記者會上透露，「目前方向是今年度內訪問，相關日程會詳細協調不會急躁，希望與台灣方面緊密合作，確認能見到哪些人」。另外，玉城也指出，他會盡量避開在台灣總統大選前後訪問，「盡量不要在接近明年1月總統選舉的期間，這樣對雙方都比較有餘裕應對」。

報導指出，日本因台灣情勢等因素，周邊安保環境日益嚴峻，沖繩更在今年4月新設「地域外交室」，推動沖繩縣跟海外的交流。此外，玉城還在記者會上針對前首相、自民黨副總裁麻生太郎，日前發表台海議題時提出「日本與美國對台灣要有『戰爭覺悟』」等觀點進行評論，「這有違日本政府一貫方針，為避免遭到誤會，希望政府能再三與中方詳細的對話」。

據悉，中國政府近來不僅炒作琉球歷史，國家主席習近平也罕見提及「琉球淵源」，邀請持反戰立場的玉城訪問中國，且玉城先前在接受中國官媒《環球時報》訪問時，也表示說「絕不能因為台灣有事即日本有事的論調，使沖繩淪為戰場」，該言論也引起各國關注，更有分析認為這是中國藉此強化反美勢力，來分化沖繩與日本關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沖繩知事不認同「台灣有事日本有事」 古屋圭司︰地方首長 個人看法
2023/07/07 05:30

沖繩知事不認同「台灣有事日本有事」 古屋圭司︰地方首長 個人看法
沖繩知事不認同「台灣有事日本有事」 古屋圭司：僅代表個人
2023/07/06 14:23

沖繩知事不認同「台灣有事日本有事」 古屋圭司：僅代表個人

大啖美食 廖家儀維持好身材有秘訣
中國高規格接待沖繩知事 學者憂成為分化材料
2023/07/06 00:24

中國高規格接待沖繩知事 學者憂成為分化材料
日本距台灣最近飛彈部隊 彈藥今天運進石垣駐屯地
2023/03/18 17:57

日本距台灣最近飛彈部隊 彈藥今天運進石垣駐屯地

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
新美軍基地填海造陸 沖繩人抗議
2018/12/15 06:00

新美軍基地填海造陸 沖繩人抗議
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播