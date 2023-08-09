情侶吵架！ 女子怒爬「25公尺高壓電塔」 男友緊跟爬上畫面曝

印度近日1名女子與男友發生口角爭執後，竟想不開爬上25公尺高的高壓電塔，男友隨後也緊跟爬上電塔，2人待在高壓電塔上遲遲未爬下地面，此危險景被行經路人錄製後上傳，消息曝光引譁然。（圖擷取自「@hvgoenka」推特、本報合成）

2023/08/09 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕印度恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh）近日1名女子與男友發生口角爭執後，竟想不開爬上25公尺高的高壓電塔，男友隨後也緊跟爬上電塔，2人待在高壓電塔上遲遲未爬下地面，此危險景象被附近居民撞見急報案，還有路人錄製影片後上傳至社群平台，消息曝光後引譁然。

綜合外媒報導，少女安妮塔（Anita Bhaina）與男子穆克許（Mukesh）交往1年左右，2人當地時間3日因不明原因發生口角爭執，安妮塔一怒之下竟想不開爬上25公尺高的高壓電塔洩憤，男友緊跟著爬上去勸說，附近居民撞見此危險景象急報警求助。

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警方獲報緊急趕往現場，並花費數小時與這對情侶溝通，最終成功說服他們爬下高壓塔，所幸2人皆無受傷。當地警方表示，這次將不針對這對情侶提起法律訴訟，但嚴正警告2人今後絕不得再做出任何類似危險行為。

據悉，類似事件並非首次發生，印度巴爾達曼（Burdwan）2021年曾有1名25歲男子因為被喜歡女性拒絕後爬上高壓電塔，威脅對方接受自己為追求者，去年北方邦某女子則在男友拒絕與她結婚後爬上水塔。

We have been building transmission towers from ages. This is the first time I have seen someone climb them to commit suicide upset with her lover. Good news, the boyfriend followed her up and convinced her to climb down. All iz well #Chhattisgarh #today pic.twitter.com/3MRpbZ8RJI — Harsh Goenka （@hvgoenka） August 6, 2023

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