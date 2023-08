情侶吵架！ 女子怒爬「25公尺高壓電塔」 男友緊跟爬上畫面曝

2023/08/09 10:40

〔即時新聞/綜合報導〕印度恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)近日1名女子與男友發生口角爭執後,竟想不開爬上25公尺高的高壓電塔,男友隨後也緊跟爬上電塔,2人待在高壓電塔上遲遲未爬下地面,此危險景象被附近居民撞見急報案,還有路人錄製影片後上傳至社群平台,消息曝光後引譁然。

綜合外媒報導,少女安妮塔(Anita Bhaina)與男子穆克許(Mukesh)交往1年左右,2人當地時間3日因不明原因發生口角爭執,安妮塔一怒之下竟想不開爬上25公尺高的高壓電塔洩憤,男友緊跟著爬上去勸說,附近居民撞見此危險景象急報警求助。

警方獲報緊急趕往現場,並花費數小時與這對情侶溝通,最終成功說服他們爬下高壓塔,所幸2人皆無受傷。當地警方表示,這次將不針對這對情侶提起法律訴訟,但嚴正警告2人今後絕不得再做出任何類似危險行為。

據悉,類似事件並非首次發生,印度巴爾達曼(Burdwan)2021年曾有1名25歲男子因為被喜歡女性拒絕後爬上高壓電塔,威脅對方接受自己為追求者,去年北方邦某女子則在男友拒絕與她結婚後爬上水塔。

We have been building transmission towers from ages. This is the first time I have seen someone climb them to commit suicide upset with her lover. Good news, the boyfriend followed her up and convinced her to climb down. All iz well #Chhattisgarh #today pic.twitter.com/3MRpbZ8RJI