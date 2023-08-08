為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

萬一台灣被封鎖是否參戰 澳洲政府：由總理和內閣決定

澳洲政府8日指出，依據澳洲政治體制，參戰決策權層級在總理和內閣、並非國會，如此可有能力迅速因應台灣或南海一旦遭到封鎖的威脅。圖為澳洲國防部長馬勒斯（左）與澳洲國防軍司令康貝爾的聯合記者會。（歐新社）

澳洲政府8日指出，依據澳洲政治體制，參戰決策權層級在總理和內閣、並非國會，如此可有能力迅速因應台灣或南海一旦遭到封鎖的威脅。圖為澳洲國防部長馬勒斯（左）與澳洲國防軍司令康貝爾的聯合記者會。（歐新社）

2023/08/08 21:31

〔編譯楊芙宜／台北報導〕澳洲學界以台灣或南海一旦遭到封鎖，認為澳洲需要有能力迅速因應此一威脅，對此，路透報導，澳洲政府8日表示，依據澳洲政治體制，參戰決策權層級在總理和內閣、不是國會，如此可有能力迅速因應台灣或南海，一旦遭到封鎖的威脅。

澳洲領總理艾班尼斯領導的工黨政府表示，將提高對政府決策的問責性，要求內閣部長在國會參眾兩院做出聲明，「以通知（國會）針對行政部門參與重大軍事行動的決定，展開及時辯論」。此外，澳洲也會設立一個可取得情報的國會委員會，以加強對重大國防行動的調查。

報導指出，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）去年9月責成一個國會委員會，檢視澳洲決定參戰的程序。澳洲自一戰以來參與過10場衝突，最近一次是2015年敘利亞衝突。

該國會委員會的報告指出，澳洲先前參與過的許多戰爭都「被爭議玷汙」；過往戰事引發民眾和政治上，辯論政府投入戰爭的方式。

該委員會表示，澳洲國防部反對擴大國會在戰爭方面的權力，因為這樣會妨礙澳洲迅速因應威脅，戰略夥伴對澳洲能力也會失去信心。一些學界意見書列舉台灣或南海遭封鎖，作為澳洲需要有能力迅速因應的例子。

馬勒斯8日表示，他同意該委員會的主要建議，「這（參戰）仍然是行政部門的決定」，不過，「很重要的是，國會具備有效機制來檢視和辯論這類決定」。

澳洲現正在徹底檢討本身防禦力和加強其戰備。澳洲政府在4月公布的檢討報告發現，美國不再是「印度-太平洋地區的單極領袖」，而中國在不透明情況下，正展開大規模擴軍。

美國作為澳洲安全主要盟邦，正增加輪調至澳洲的美軍部隊類型與數量，但美國在澳洲並無常駐基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日駐澳大使：絕不能讓中國主宰亞太 相信日澳會衛台抗中侵略
2023/01/13 17:17

日駐澳大使：絕不能讓中國主宰亞太 相信日澳會衛台抗中侵略
中駐澳大使稱台灣問題無妥協空間 澳財長：對台言論令人擔憂
2022/08/11 11:48

中駐澳大使稱台灣問題無妥協空間 澳財長：對台言論令人擔憂

骨骼痠痛恐是血液癌症骨轉移警訊！
中國若侵略台灣 澳媒：67％澳洲人支持澳方反制
2022/04/10 06:06

中國若侵略台灣 澳媒：67％澳洲人支持澳方反制
中若犯台 澳防長：與美同進退
2021/10/26 05:30

中若犯台 澳防長：與美同進退

中年「中廣」不聽話 開啟燃脂行動秘訣
澳前總理艾伯特親訪挺台！中國駐澳使館竟人身攻擊
2021/10/09 23:19

澳前總理艾伯特親訪挺台！中國駐澳使館竟人身攻擊
站出來對抗中國！澳執政黨副主席：100％挺台加入CPTPP
2021/09/25 06:00

站出來對抗中國！澳執政黨副主席：100％挺台加入CPTPP
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播