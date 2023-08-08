日本吸菸率持續下探 男性減至25％、女性減至7％

日本厚生勞動省2022年國民生活基礎調查結果顯示，男性的吸菸佔比為25.4%，女性則為7.7%。（彭博資料照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2023/08/08 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省2022年國民生活基礎調查結果顯示，男性的吸菸佔比為25.4%，女性則為7.7%；與2019年調查結果相比，男性下降了3.4%，女性下降1.1%，均持續遞減。

據《共同社》報導，厚勞省每隔3年實施1次吸菸率調查，近年吸菸率下探，因大眾廣泛體認到吸菸造成的危害、健康意識提升、加強被動吸菸政策的《健康增進法》上路等因素，產生了正向影響。

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2001年的男性吸菸率為48.4%，幾乎每2人之中就有1人吸菸。經過約20年，降至每4人中僅1人吸菸。

從年齡段來看，男性40歲至49歲的吸菸率最高，達34.6%；之後依序是50歲至59歲的32.6%；30歲至39歲的29.9%。

女性50歲至59歲的吸菸率最高，為12%；之後依序是40歲至49歲的11.6%；30歲至39歲的9.0%。

雖然男女均呈現30歲至59歲吸菸者較多的情形，但幾乎所有年齡段與上次2019年調查相比，皆呈現下降趨勢。

該調查針對20歲以上人群，將回答「每天」和「有時」吸菸的群體，視為吸菸者，進行了全國範圍的統計，且並不包含住院病患。

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