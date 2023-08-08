美退將：習近平低估侵台風險 可能因此垮台

前美國印太司令部情報處處長、退役海軍少將史都德曼（Michael Studeman）警告，中國領導人習近平低估了入侵台灣的後果，他可能因此垮台。（路透）

2023/08/08 12:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕前美國印太司令部情報處處長、退役海軍少將史都德曼（Michael Studeman）8月7日在華府智庫「哈德遜研究所」的座談會中警告，中國領導人習近平低估了入侵台灣的後果，一旦他對台灣動武，那對中國和習近平、對全球都會有毀滅性的影響，而美國要做的是運用所有方式遏阻戰事的發生。

根據「美國之音」報導，今年7月才退役的史都德曼在「哈德遜研究所」一場有關如何遏阻中國在印太地區咄咄逼人行為的座談會中表示，當前的印太地區猶如一片乾草，星星之火便可迅速燎原，一旦戰爭發生不會有真正贏家，因此美國希望能與中國保持熱線溝通，如此才能遏制火星的萌發，但目前雙方的關係存在問題，因此印太地區的安全環境極具挑戰，美國也在用盡各種方式避免台海發生戰事。

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史都德曼指出：「我們必須檢視能防止形成一種戰爭環境或危機發生的所有力量，因為那不僅會對中國和習近平的地位帶來後果，事實上對全球都是毀滅性的。如果習近平對台灣做出行動，最終會發生的事情將導致這位主席和總書記的垮台，我認為他低估了這點。」

2020年11月被爆出在擔任印太司令部情報處處長任內曾秘訪台灣的史都德曼說，中國在該地區的各種脅迫行為正在破壞西太平洋穩定，整個東南亞地區的國家都對此感到擔憂，但是北京當局卻不認為是自己的行為導致這種結果，反而認為是所有人在圍堵中國，因此中國必須採取作為來突破圍堵。

在台灣議題上，史都德曼說，北京領導人認為，美國正在偏離「一中政策」、有一些關於支持法理台獨的言論、對台灣要戰略清晰，以及越來越多人訪問台灣，這些都使北京當局認為必須加大對台灣的施壓，當經濟和外交施壓無效後，剩下的就是使用武力了，而且他們正積極使用這個手段來發出信號，包括發射飛彈越過台灣上空。

史都德曼說，北京當局想要阻止他們所見的台灣獨立日益增加的負面趨勢，例如從事實獨立轉為法理獨立，對中國方面來說那是錯誤的方向，因此他們要採取行動把這個趨勢扭轉回來。

對於如何形塑北京領導人對這些議題的看法，史都德曼坦承，在中國的獨裁體制下這是個很困難的問題，因為沒有人知道習近平的決策過程、誰敢對他說真話，因此要預測他對台灣採取的下一步行動，就變得比較困難。

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