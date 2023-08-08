印度發佈「月船3號」月球空拍照 預計8/23軟著陸

印度「月船3號」傳回月球空拍圖，隕石坑洞清晰。（取自ISRO）

2023/08/08 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度執行探索月球計畫的「月船3號」（Chandrayaan-3）航空器在發射三週後進入月球軌道，印度太空研究組織（Indian SpaceResearch Organisation，ISRO）公佈首張月球空拍圖，「月」預計於8月23日在月球南極軟著陸。

綜合外媒報導，由 ISRO 開發的 Chandrayaan-3 總重量3900公斤，包括軌道器、約1500公斤著陸器、腹部裝有26公斤重的漫遊車。目前「月」開始逐漸降低火箭的速度，使其達到軟著陸的程度。隨著探測器越來越接近，月球表面的隕石坑變得相當清楚。

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一旦著陸，6輪漫遊車將從著陸器內部彈出，開始在月球表面的岩石和隕石坑周圍漫遊，它攜帶5台儀器，包括相機，以及調查月球表面的物理特徵的光譜儀，還有地質調查工作，以研究月球表面以下的情況。

如果「月船3號」成功著陸，印度將是第1個在月球南極附近完成可控軟著陸的探月國家，同時也將成為繼美國、前蘇聯和中國之後，第4個實現月球軟著陸的國家，這對印度的太空事業來說，是重要里程碑。

印度總理莫迪甚至於上個月「月船3號」升空後不久，推文盛讚「譜寫了印度太空冒險的新篇章」。

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