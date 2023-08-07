對付中國政治戰 CSIS：美國應建立專門團隊

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），發表「鬥而不戰：中國的政治戰爭戰略」的報告。（取自CSIS官網）

2023/08/07 22:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）8月2日公布分析報告指出，中國正在武裝衝突範圍內展開空前的政治作戰活動，以擴大中國共產黨的影響力並削弱美國及其合作夥伴。該智庫呼籲，美國應建立專門團隊，負責協調整個政府因應中國政治戰。

這份題為「鬥而不戰：中國的政治戰爭戰略」（Competing without Fighting: China’s Strategy of Political Warfare）的報告，提供了迄今為止對中國政治戰活動最全面的分析之一，並探討了中國的主要行動、主要目標以及美國及其合作夥伴的選擇。

請繼續往下閱讀...

報告認為，雖然所有國家都進行了某種程度的政治戰，但中國在美國的行動規模是無與倫比的，其政治戰涉及複雜的間諜活動、進攻性網路行動、社媒平台上的虛假訊息、經濟脅迫以及針對企業、大學和其他組織的影響力行動。

報告舉例說，2019年，NBA休士頓火箭隊經理莫雷（Daryl Morey）在推特發表發表「為自由而戰」的挺港貼文後，有17萬條推文從中國湧出，群起撻伐，親中帳號提到莫雷的次數超過1.6萬次，其中約有4700條回覆包含「NMSL」（你媽死了）。

報告說：「鑑於推特在中國被禁，這種大量的活動就更加反常了。」

另一個例子是，中國如何滲透已故友台參議員麥肯（John McCain）和歐巴馬2008年的總統競選活動，以深入了解每個潛在政府的對中政策。當時，麥肯寫給台灣總統馬英九的信件草稿被盜，信中麥肯承諾支持美台關係。

報告援引時任麥肯競選助手、前美國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Scriver）的話說，在麥肯的幕僚敲定信件內容之前，中國大使館就打電話來抗議。薛瑞福回憶說，中方消息如此靈通，讓他感到很奇怪。

報告引述專家看法建議，美國應在國家安全委員會（NSC）中設立一個團隊，負責協調整個政府的因應措施，找出北京的弱點，主動削弱中國在海外的實力、影響力和關係。

作者提出的建議，包括在中國的「防火長城」上開一個洞，使中國人民能訪問谷歌、YouTube、Instagram、Reddit、維基百科、WhatsApp和LinkedIn等網站。

報告表示，美國需「增加資源和支持，為中國境內外的個人和組織提供技術和其它援助，幫助他們突破『防火長城』。民眾普遍希望獲得其它來源的新聞，而不僅是來自官媒的訊息」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法