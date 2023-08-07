為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對付中國政治戰 CSIS：美國應建立專門團隊

    美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），發表「鬥而不戰：中國的政治戰爭戰略」的報告。（取自CSIS官網）

    美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），發表「鬥而不戰：中國的政治戰爭戰略」的報告。（取自CSIS官網）

    2023/08/07 22:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）8月2日公布分析報告指出，中國正在武裝衝突範圍內展開空前的政治作戰活動，以擴大中國共產黨的影響力並削弱美國及其合作夥伴。該智庫呼籲，美國應建立專門團隊，負責協調整個政府因應中國政治戰。

    這份題為「鬥而不戰：中國的政治戰爭戰略」（Competing without Fighting: China’s Strategy of Political Warfare）的報告，提供了迄今為止對中國政治戰活動最全面的分析之一，並探討了中國的主要行動、主要目標以及美國及其合作夥伴的選擇。

    報告認為，雖然所有國家都進行了某種程度的政治戰，但中國在美國的行動規模是無與倫比的，其政治戰涉及複雜的間諜活動、進攻性網路行動、社媒平台上的虛假訊息、經濟脅迫以及針對企業、大學和其他組織的影響力行動。

    報告舉例說，2019年，NBA休士頓火箭隊經理莫雷（Daryl Morey）在推特發表發表「為自由而戰」的挺港貼文後，有17萬條推文從中國湧出，群起撻伐，親中帳號提到莫雷的次數超過1.6萬次，其中約有4700條回覆包含「NMSL」（你媽死了）。

    報告說：「鑑於推特在中國被禁，這種大量的活動就更加反常了。」

    另一個例子是，中國如何滲透已故友台參議員麥肯（John McCain）和歐巴馬2008年的總統競選活動，以深入了解每個潛在政府的對中政策。當時，麥肯寫給台灣總統馬英九的信件草稿被盜，信中麥肯承諾支持美台關係。

    報告援引時任麥肯競選助手、前美國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Scriver）的話說，在麥肯的幕僚敲定信件內容之前，中國大使館就打電話來抗議。薛瑞福回憶說，中方消息如此靈通，讓他感到很奇怪。

    報告引述專家看法建議，美國應在國家安全委員會（NSC）中設立一個團隊，負責協調整個政府的因應措施，找出北京的弱點，主動削弱中國在海外的實力、影響力和關係。

    作者提出的建議，包括在中國的「防火長城」上開一個洞，使中國人民能訪問谷歌、YouTube、Instagram、Reddit、維基百科、WhatsApp和LinkedIn等網站。

    報告表示，美國需「增加資源和支持，為中國境內外的個人和組織提供技術和其它援助，幫助他們突破『防火長城』。民眾普遍希望獲得其它來源的新聞，而不僅是來自官媒的訊息」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美財政部次長：為保國安利益 可對中國採針對性行動
    2023/07/26 23:55

    美財政部次長：為保國安利益 可對中國採針對性行動
    在美中之間兩面討好時刻結束！美智庫：各國不得不選邊站
    2023/07/14 01:06

    在美中之間兩面討好時刻結束！美智庫：各國不得不選邊站

    NISSAN ALTIMA 不只拉風更走「心」
    全球經濟影響力觀察 陸委會：中國擴大對東南亞國家滲透
    2023/07/03 14:36

    全球經濟影響力觀察 陸委會：中國擴大對東南亞國家滲透
    北京打擊美企出於政治動機 美駐中大使伯恩斯：絕對會反擊
    2023/06/08 11:53

    北京打擊美企出於政治動機 美駐中大使伯恩斯：絕對會反擊

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播