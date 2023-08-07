中國女子便秘嚴重 送醫竟發現20公斤「蟒蛇狀便便」！

中國女子便秘近10天，腹中的糞便讓腸子直徑擴張超過20公分。（圖擷取自微博）

2023/08/07 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕排便看似簡單，但對不少人來說卻是一大困擾。今（7）日中國浙江杭州一所醫院公布一名53歲的女子便秘10多天，術後竟取出一條近1公尺，約40市斤（約20公斤）的「大蟒蛇糞便」，消息一出，引起許多網友熱議，更吸引了500多萬觀看人次。

中國浙江杭州一家醫院今（7）日公布一起病例，一名53歲的女子花姐（化名）長期飽受便秘所苦，近4、5年又更加嚴重，各種通便方法都沒有效果。近期花姐感到腹部脹痛、胸悶氣閉，5到6天才能勉強上一次大號，而這次花姐則便秘了10多天，身形削瘦的她肚皮隆起，家人甚至能在花姐的肚皮上摸到結成硬塊的大便形狀，才因此送醫治療。

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經檢查後發現，肚子內的糞便，讓花姐的腸子嚴重擴張，直徑甚至超過20公分，占據肚子3分之1的空間，更讓肝臟、胃、小腸等器官擠壓移位。醫生診斷此為「巨結腸病」，需要進行手術治療，而術後讓醫療團隊相當驚訝，因竟然取出了40斤（約20公斤）的糞便，相當於一條將近1公尺的大蟒蛇。

消息一公布，引來許多網友驚嘆不已，「得帶防毒面具做手術吧」、「我也拉過一次，超長超粗的，差一點暈過去，極為難受」、「這大蟒蛇應該風乾保存起來，警示大眾關注腸道健康」、「有時候我就在想，我這麼重會不會是因為身體裡面有一條巨大的大便。」

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