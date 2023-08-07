力拚軟實力！南韓海外「世宗學堂」 4年內將擴增至350所

南韓從手機等3C用品，到流行音樂、戲劇等文化產物，都深受全球民眾喜愛。南韓政府也打算藉此推廣韓語，提升韓語的世界地位。（美聯社）

2023/08/07 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著南韓流行文化和音樂風靡全球，南韓政府也積極推廣韓語。《韓聯社》7日報導，南韓政府決定在2027年前，將境外韓語教育機構「世宗學堂」數量擴增至350所。

據報導，南韓文化體育觀光部7日在首爾COEX洲際酒店的「2023年世界韓語教師大會」上，公布2023年至2027年版「連接未來世代的南韓語世界化戰略」，提出5大戰略課題，分別是綿密的韓語供應鏈、提升教學專業化水準、寓教於文化、支援隨時隨地學韓語、在當地建構擴大韓語影響的基礎與支援研學交流等。

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世宗學堂數量已從2007年的3個國家和地區的13所，增加至2023年的85個國家和地區的248所，但仍有110多國尚未開設世宗學堂。文體部將為首次申辦世宗學堂的國家提供優待，今年將在推廣潛力較大的地區開設據點，如中東和拉丁美洲。

2022年，外派及本土韓語教師的人數分別是270人及215人，預估到了2027年將增至350人及500人。

文體部將基於K-POP（南韓流行音樂）、韓劇等文創內容，持續開發豐富的韓語學習資源。從南韓文藝類專業在校生中選派文化實習生和青年預備教師等，一同開設語言、文化課程，推廣基於傳統文化和南韓流行樂的學習項目，力爭將世宗學堂線上、線下學員人數從2022年的14萬7000人增至2027年的50萬人。

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