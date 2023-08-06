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    史上首次！美國兩大軍種同時「群龍無首」

    美國陸軍副參謀長喬治（Randy George）上將，預定繼任參謀長，但人事案在參院卡關。（歐新社）

    美國陸軍副參謀長喬治（Randy George）上將，預定繼任參謀長，但人事案在參院卡關。（歐新社）

    2023/08/06 17:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕繼美國陸戰隊時隔164年再次沒有正式領導人之後，美國陸軍也於8月4日成為美軍中第二個沒有參議院批准正式領導人的軍種，這也寫下美軍新歷史，在8位美軍參謀首長聯席會議成員中，有2位是由代理人代理職務。

    《路透》報導，隨著陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）於8月4日退役，五角大廈表示，這是美軍歷史上首次有兩個軍種沒有確定的領導人。美國軍方警告，此舉威脅到了戰備狀態，並破壞了軍官的任免。

    在麥康維爾的卸任儀式上，美國國防部長奧斯汀說：「在危險的世界裡，美國要求我們所確認的軍事領導人有秩序和迅速地過渡。偉大的團隊需要偉大的領導者。」

    與導致陸戰隊出現「領導真空」的原因一樣，共和黨籍阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville），只因五角大廈對墮胎立場與其不同，進而大力阻擋諸多將官任命審查。他已有效阻止超過300位美軍高階官員任命案，至今仍無鬆動跡象。

    麥康維爾退休，職務將由副參謀長喬治（Randy George）代理。新聞網站《Politico》指出，陸軍參謀長職位設立120年來，只有1972年時曾出現參謀長人事案未經參議院批准導致職務空缺，時間約3個月。

    外界擔憂，若是塔伯維爾持續杯葛，連同預計8月中旬退休的海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）、9月底退休的美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），屆時美軍參謀首長聯席會議8名成員中，將有一半成員為代理人，勢將影響美軍軍務運作。

    共和黨籍阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville），只因五角大廈對墮胎立場與其不同，進而大力阻擋諸多將官任命審查。（法新社）

    共和黨籍阿拉巴馬州參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville），只因五角大廈對墮胎立場與其不同，進而大力阻擋諸多將官任命審查。（法新社）

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