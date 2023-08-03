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    蒙古總理訪美 強調將在稀土領域加強與美合作

    蒙古總理奧雲額爾登訪問華府，並與美國副總統賀錦麗會面。（路透）

    蒙古總理奧雲額爾登訪問華府，並與美國副總統賀錦麗會面。（路透）

    2023/08/03 12:26

    〔即時新聞／綜合報導〕在美中角力爭奪礦產資源之際，蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）2日起訪問華府，由於蒙古稀土礦產豐富，在全球舞台上越來受關注。奧雲額爾登2日表示，未來蒙古將深化與美國在稀土開採方面的合作，不過，他也強調，美中之間爆發的「新冷戰」將損害全球經濟。

    根據《路透》報導，蒙古擁有豐富稀土與各式礦產，對於美國的國防設備、電動車等高科技應用上十分重要。奧雲額爾登2日與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，承諾展開進一步的經濟合作，奧雲額爾登表示：「我們討論了開採稀土、包括銅礦在內等關鍵礦物方面的潛在合作方案。」奧雲額爾登表示，美國在稀土和關鍵礦產方面的合作已經開始，依照美蒙6月簽署「諒解備忘錄」，合作將得到強化。

    報導指出，蒙古希望與中國及美國保持良好關係，奧雲額爾登也強調，像蒙古處在中俄之間的內陸國家，在超級強權競爭白熱化時，將會遭受損失，「我擔心新冷戰將與冷戰有很大的不同，且局勢將更加困難，我們無法承受新的冷戰局面」。

    奧雲額爾登呼籲大國應該更加負責任，避免對世界各國、特別是國際經濟層面產生嚴重負面影響。

    奧雲額爾登先前曾與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）討論電動車領域的潛在投資與合作，不過奧雲額爾登表示，他在此次訪美行程中不會和馬斯克會面，未來會再前往加州與馬斯克與其他科技業領導人會面，但目前尚未確定日程。

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