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    西非經濟共同體制裁期限將至 尼日政變領袖蒂亞尼：不會交出政權

    尼日政變指揮官蒂亞尼本月2日表示，軍政府不會屈服於西非經濟共同體的制裁，圖為尼日軍政府支持者遊行。（法新社）

    尼日政變指揮官蒂亞尼本月2日表示，軍政府不會屈服於西非經濟共同體的制裁，圖為尼日軍政府支持者遊行。（法新社）

    2023/08/03 12:19

    〔即時新聞／綜合報導〕針對尼日政變，西非經濟共同體（ECOWAS）於上月30日給予尼日軍政府一週的時間恢復總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的權力，同時對尼日實施制裁，並且警告可能動武，對此，尼日政變指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）本月2日表示，軍政府不會屈服，交出政權讓尼日民選總統貝佐姆復位。

    根據《路透》報導，西非經濟共同體上月30日召開會議，決議對尼日進行制裁，並限尼日軍政府一週內交還政權，否則將動用一切手段恢復秩序，蒂亞尼於本月2日在國有電視頻道上回應稱，西非經濟共同體對於尼日的制裁是不人道的，軍政府拒絕接受制裁，不會因此屈服，也不會交出政權讓貝佐姆復位。

    《路透》指出，在非洲國家領導人對尼日施壓的同時，歐盟則於本月2日派出代表團前往尼日與軍政府進行談判，試圖在情況演變成軍事干預前，找到解決方法。西非國家經濟共同體政治事務和安全專員穆薩（Abdel Fatau Musah）表示，「軍事干預會是最後的手段，但我們必須為演變成軍事干預行動做好準備」。

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