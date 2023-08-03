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    美國會大廈遭恐嚇攻擊！警方大規模搜查 槍手未現身

    美國國會警察局長曼格爾表示，2日並未發現任何槍手活躍的證據。（法新社）

    美國國會警察局長曼格爾表示，2日並未發現任何槍手活躍的證據。（法新社）

    2023/08/03 09:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會警察局（USCP）表示，2日稍早接獲電話通報指出，國會大廈可能遭受槍手預謀攻擊。局長曼格爾（Thomas Manger）事後將警報解除，稱並未發現槍手或可疑活動。

    據《路透》報導，2日經過約90分鐘大規模搜查，警方才通知鄰近國會大廈的3座參議院辦公大樓，允許人員重返工作崗位。

    局長曼格爾說：「依照目前情況而言，我們還沒有發現任何槍手活動的證據，這可能是通虛假的電話。」

    警方出動約200名警力，清查憲法大道上3座參議院辦公大樓。曼格爾表示，沒有跡象表明附近有任何可疑人員。

    曼格爾透露，華盛頓特區大都會警察局（Washington Metropolitan Police）接獲通報槍擊事件的電話，事後曾試圖與通報者聯繫，但並未成功。

    美國參議院正處於夏季休會期，多數參議員都不在華盛頓。然而，縱使國會辦公室的工作人員減少，參議院自助餐廳、咖啡店和維護建築的員工仍照常上班，國會大廈亦充斥來自各地的遊客。

    美國前總統川普預計3日將在距離國會大廈僅數個街區的聯邦法院出庭。川普1日因預謀推翻2020年總統選舉結果遭刑事起訴。

    為了迎接川普開庭，法院和周邊地區政府大樓正在加強安全措施，曼格爾說：「我們已經為明天做足準備。我們一直與合作機構密切聯繫，為起訴川普引發的效應做足準備。」

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