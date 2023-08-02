台灣有事即日本有事！兵推估台海開戰恐衝擊日本GDP達3成

民間智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）於7月15、16日在東京舉行針對台海爆發戰事的日美台兵棋推演。（擷取自日本戰略研究論壇網站）

2023/08/02 23:36

〔編譯楊芙宜／台北報導〕民間智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）7月中旬在東京舉行台海爆發戰事的日美台兵棋推演，台灣專家首次受邀。自由亞洲電台（RFA）報導引述與會國防安全研究院副執行長李廷盛透露，日方推估，一旦台海開戰，導致日本海上運輸線受阻、能源線被切斷時，將影響日本經濟國內生產毛額（GDP）高達3成，「日本已經想得很清楚，台灣有事對它影響太大了」。

據中央社和RFA報導，李廷盛指出，日方人員透露，一年有3000多艘日本船隻通過台灣周邊海域，全球有6成貨輪經過台海，且台灣經濟產值已達到廿國集團（G20）成員國門檻，「當日方能源線被切斷時，不要小看多繞一、兩千公里，會影響到日本多少GDP？」鄉 次日美台兵推最重要的意義，是「日本正確認識台灣的價值」，台灣也可藉兵推瞭解日方對相關事態的想法與處理方式。

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已故日本前首相安倍晉三生前提出「台灣有事即日本有事」，日益引起日本政壇高度重視。JFSS這次兵推是日本去年底通過新版國安戰略3文件後的首次，檢驗一旦台海危機爆發，日本因應各種情境的決策模擬，包括防衛計畫能否因應；兵推設定在2027年時烏俄戰爭已停火、台灣仍由民進黨執政等。

兵推3段劇本之1，「混合戰」開始、未達「武裝攻擊」情境，中國對日台展開網路攻擊，滲透日本官方與軍事網路、攻擊基礎設施，日本遭假訊息攻擊、海底電纜被毀，中國漁民登陸尖閣諸島（釣魚台列嶼）。

劇本之2，中國大規模軍演，軍機飛越台海中線、極靠近台灣領海，台灣發布緊急事態宣言，歐美要求日方提供人道救援平台，日方討論是否提高事態層級、自衛隊因應美軍請求提供後勤支援、撤離日僑等。

劇本之3，升級至武力攻擊狀態，日本必須決定是否與如何使用「反擊能力」，中國對台灣本島與外島展開全面攻擊，對駐日美軍與自衛隊基地進行飛彈攻擊等。兵推結果，台灣國軍成功殲滅中國入侵的特種部隊、有效嚇阻解放軍推進，美日透過聯合水下作戰與拒止攻擊，瓦解中國海上增援，台海周邊情勢朝有利台美方向發展。

參演兵推的國防院國防戰略與資源研究所助理研究員楊長蓉指出，日台溝通及對話管道目前透過台灣日本關係協會及日台交流協會，但兵推時發現不足以因應緊急事態，參演者多認為有必要建置台日間即時資訊交換機制。

楊長蓉認為，日方在兵推時對國際法準則十分重視，值得台灣借鑑；日本兵推較為保守，時時將國際法列入討論、針對狀況做決策，例如中國軍演劃設臨時警戒區在國際法上是否合法、如何因應台日對事態定義不同、何種狀況達到國際法上武力使用標準等。

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