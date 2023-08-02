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    美華裔老婦遭兒刺傷 警到場後竟要求：別傷害他

    洛杉磯警方日前公布，一名30歲華裔男子突然身穿防彈背心與攜帶一把長槍後準備外出，遭到親生母親阻止他竟持刀刺傷對方，然而警方獲報趕到現場與男子對峙時，帶傷趕來的男子母親竟哀求警方別傷害到兒子。示意圖。（本報資料照）

    洛杉磯警方日前公布，一名30歲華裔男子突然身穿防彈背心與攜帶一把長槍後準備外出，遭到親生母親阻止他竟持刀刺傷對方，然而警方獲報趕到現場與男子對峙時，帶傷趕來的男子母親竟哀求警方別傷害到兒子。示意圖。（本報資料照）

    2023/08/02 14:01

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯警方日前公布一起發生在6月份的駭人事件，一名30歲華裔男子突然身穿防彈背心與攜帶一把長槍後準備外出，異常行為立即遭他61歲的母親阻止，該男子憤而持刀將母親刺傷後離去，警方獲報趕到現場與男子對峙，帶傷趕來的男子母親竟哀求警方別傷害兒子，不過由於男子無視棄槍投降警告，已被警方果斷擊斃。

    綜合外媒報導，這起事件發生在今年6月19日，30歲華裔男子班傑明（Benjamin Chin）當日上午約11點多，在洛杉磯當地鑽石吧（Diamond Bar）社區的一戶住宅前，身穿防彈背心又攜帶一把長槍準備外出，不過被他61歲的母親試圖阻止離開，但他先是以刀械刺傷母親後，再攜槍朝著鑽石吧大道（Diamond Bar Boulevard）的方向前進。

    報導指出，當地警方接到多起報案電話，立即趕到現場阻止班傑明，同時發現他的母親雖然受傷，仍然帶著血勉強追趕到場，同時他的母親也向警方苦苦哀求，「別傷害到我兒子」。不過據當地住戶表示，警方趕到前班傑明已對空開了7、8槍，且警方到場後他也無視警方多次要求棄械投降的喊話，警方果斷將他當場擊斃，讓住戶感到非常敬佩。

    事後洛杉磯警方表示，班傑明攜帶的槍枝並未合法登記，很可能是私下購置或是自行改裝的，犯案動機則還在調查當中。至於被他刺傷的母親，所幸送醫後無生命危險，目前已經出院返家休養。

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