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    破117年紀錄！ 阿根廷首都史上最熱8月初 冬天飆破30度高溫

    阿根廷國家氣象局在昨（1）日指出，8月為阿根廷的冬季，然而卻在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）觀測到氣溫飆破攝氏30度，創下該國117年來最熱8月初紀錄。示意圖。（美聯社）

    阿根廷國家氣象局在昨（1）日指出，8月為阿根廷的冬季，然而卻在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）觀測到氣溫飆破攝氏30度，創下該國117年來最熱8月初紀錄。示意圖。（美聯社）

    2023/08/02 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕今年不僅進入盛夏的北半球遭遇高溫熱浪來襲，就連正值冬季的南半球，也不斷傳出氣溫異常炎熱的情況。位在南美洲的阿根廷國家氣象局在昨（1）日指出，8月為阿根廷的冬季，然而卻在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）觀測到氣溫飆破攝氏30度，創下該國117年來最熱8月初紀錄。

    綜合外媒報導，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯在本月1日，氣溫達到攝氏30.1度，比過往同日的高溫紀錄高出5度多左右。另外，阿根廷1日下午出現全國最高溫的地點，為北部薩爾塔省的里瓦達維亞（Rivadavia），午後氣溫來到攝氏37.2度。

    報導指出，這天也是自2014年以來，南半球冬季首度突破攝氏30度大關。對此，阿根廷國家氣象局發言人費南德茲（Cindy Fernández）指出，阿根廷中部和北部地區出現非常溫暖的天氣，「氣溫比往年同期正常溫度高出10至15度」，同時提到阿根廷目前正在歷經「非常溫暖的冬天」。

    此外，阿根廷國家氣象局預估在今（2）日下午，包括首都布宜諾斯艾利斯在內的中部地區氣溫會開始下降，但北部將不會有冷空氣，預料幾乎每日都會超過攝氏30度。

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