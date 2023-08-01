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    北京「新國門」漏漆！大興國際機場淹水 客機險受損

    中國北京遭逢60年來最強暴雨，近日傳出被譽為「新國門」的北京大興國際機場遭遇洪災，造成停機坪淹水，地鐵停運。（圖擷取自微博）

    中國北京遭逢60年來最強暴雨，近日傳出被譽為「新國門」的北京大興國際機場遭遇洪災，造成停機坪淹水，地鐵停運。（圖擷取自微博）

    2023/08/01 19:25

    〔即時新聞／綜合報導〕杜蘇芮颱風殘餘環流北上，加上卡努颱風從外海輸送水氣，中國北京遭逢60年來最強暴雨，截至今（1）日早，北京暴雨、洪水已釀11死，另還有27人失蹤。而2019年投入營運，被譽為「新國門」，斥資110億美元（約3472億元新台幣）的北京大興國際機場近日則傳出遭遇停機坪淹水，地鐵停運。

    近日推特與微博上傳出一段時間未知，稱是北京大興國際機場淹水的影片，片中可見機場地勤人員坐在車內拍攝，停機坪已經變成一片汪洋，水位幾乎達半個車輪高。不少客機停在水中，地勤人員特寫其中一架中國南方航空的A350客機，可見若是水位再高一些就會淹進發動機，恐造成嚴重損失。

    根據片中畫面判斷，塔台造型符合北京大興國際機場樣式，地勤人員則是在航廈西側停機坪，約418號的停機位拍攝。不過中國網媒《瀟湘晨報》今日報導，大興國際機場的接線工作人員表示，沒有接到機場被淹的通知，並表示目前機場秩序正常，今日有航班正常起飛，也有航班因天氣原因延誤。因此影片可能是在7月底拍攝。

    北京軌道運營則在7月31日晚間在微博上表示，由於降雨及永興河水位上漲影響，為確保乘客安全，自31日6時20分起，地鐵大興機場線將停運。北京大興國際機場今日才宣布，自上午9點10分地鐵大興機場線恢復營運。

    據了解，北京大興國際機場於2019年9月25日投入營運，共斥資110億美元，英國廣播公司《BBC》曾報導，大興國際機場佔地70萬平方公尺，約相當於98個足球場。建設目的是為了分流北京首都國際機場的旅客，未來還將建設3條新的跑道。

    機場地勤人員坐在車內拍攝，停機坪已經變成一片汪洋，水位幾乎將近半個車輪高。（圖擷取自微博）

    機場地勤人員坐在車內拍攝，停機坪已經變成一片汪洋，水位幾乎將近半個車輪高。（圖擷取自微博）

    若是水位再高就會淹進客機發動機，恐造成嚴重損失。（圖擷取自微博）

    若是水位再高就會淹進客機發動機，恐造成嚴重損失。（圖擷取自微博）

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