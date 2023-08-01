巴拿馬政府：今年循危險路線赴美人數創新高 含8500名中國人

連接中、南美洲的危險叢林地區「達連隘口」是非法移民進入美國的重要路線。（法新社檔案照）

2023/08/01 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴拿馬政府7月31日表示，今年迄今為止，跨越連接中、南美洲危險叢林地區「達連隘口」（Darien Gap）的移民人數，比2022年全年累計人數還多，其中包括8500名中國人。

《法新社》報導，巴拿馬和哥倫比亞邊境沿線約265公里的「達連隘口」危機四伏，卻成為移民者從南美洲前往美國的重要通道。巴拿馬移民局副局長薩拉薇亞（Maria Isabel Saravia）表示，截至7月30日為止，已有24萬8901位移民通過這條危險路線，這個數字比去年總數還多了600人，且幾乎是2021年總數13萬3000人的2倍。

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巴拿馬公安部長皮諾（Juan Manuel Pino）警告，到今年年底前，通過「達連隘口」的人數可能到達40萬人。

穿越「達連隘口」要花數日之久，沿途是滿地泥濘的叢林、水深及胸的河流，鮮少有乾淨水源，而且蚊蟲肆虐，部分路段甚至瀰漫腐臭味。此外，附近還有會搶劫移民者的犯罪集團，他們也可能向移民者索取金錢，引導他們通過叢林。

巴拿馬當局未能掌握在叢林地區喪命的確切人數，因為有許多死亡人數並未上報。

薩拉薇亞指出，從今年的紀錄來看，通過「達連隘口」的移民當中，有超過1/5是兒童和青少年，其中有一半在5歲（含）以下。

若以國籍來看，有超過10萬人來自委內瑞拉，3萬3000人來自海地，2萬5000人來自厄瓜多，並且有8500人來自中國。

美國數月前就警告，不會允許任何未經適當管道越境進入巴拿馬的移民入境。

《華爾街日報》4月中旬也曾報導，愈來愈多中國人為了逃離中共高壓統治，不惜斥資數萬美元，並冒著生命危險，攜家帶眷從拉丁美洲試圖進入美國。自2022年10月到今年2月，美國海關與邊境保護局（CBP）在美國西南部邊界逮捕逾4000名中國籍人士，是前一年同期的12倍。

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