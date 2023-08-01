熱浪侵襲！南韓老年人捨不得開空調 躲進地鐵避暑

南韓高溫侵襲，許多老年人由於捨不得開空調，紛紛跑進首爾地鐵避暑。首爾地鐵示意圖。（彭博）

2023/08/01 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓7月遭連日高溫侵襲，許多老年人由於電費問題捨不得開空調，或者是家中並未安裝冷氣，而首爾地鐵65歲以上可免費搭乘，因此出現大量高齡人士在地鐵站避暑的現象。

據《韓聯社》報導，首爾交通公社表示，7月1日至25日之間，搭乘首爾地鐵1號線至8號線的65歲以上老者共1468萬人，比去年同期1393萬人增加了約75萬人，主要原因包括熱浪加劇，以及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情減緩、口罩令解禁等等。

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7月27日，1名乘坐首爾地鐵1號線列車的77歲老太太，透露她家住在京畿道水原市，從當天上午9時就出門搭上大眾交通工具，因為在家開空調電費實在太貴了。

首爾地鐵1號線鐘路三街站，每天大約會有10名老人坐在站內樓梯和地板上吹風納涼，其中74歲的老婦人表示，她上午9時到下午6時都會在站內度過，如果在家裡開冷氣每個月電費會多出15萬韓元（約新台幣3690元），地鐵站可以說是最好的避暑地點。

南韓社福專家表示，讓老年人在地鐵納涼無法從根本解決問題，中央政府和地方單位應更加積極關注老人福利措施，比方說有些居住環境較差的老者，住處可能沒有安裝空調，若政府只補助冷氣費用就會讓這些老年人得不到幫助。

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