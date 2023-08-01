為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美洲獅襲擊8歲童 美國家公園關閉、美洲獅將被安樂死

    美國華盛頓州奧林匹克國家公園發生孩童遭美洲獅攻擊事件，事後當局關閉國家公園內的數個區域，野生動物人員目前正追捕涉事美洲獅，一旦找到美洲獅會將其安樂死。（美聯社）

    美國華盛頓州奧林匹克國家公園發生孩童遭美洲獅攻擊事件，事後當局關閉國家公園內的數個區域，野生動物人員目前正追捕涉事美洲獅，一旦找到美洲獅會將其安樂死。（美聯社）

    2023/08/01 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州奧林匹克國家公園7月29日發生孩童遭美洲獅攻擊事件，事後當局關閉國家公園內的數個區域，野生動物人員目前正追捕涉事美洲獅，一旦找到美洲獅會將其安樂死。

    根據《美國廣播公司》（ABC）報導，美國國家公園管理局奧林匹克分局指出，當局在7月29日下午6點30分獲報，有一名8歲兒童在公園內安潔拉斯湖（Lake Angeles）露營時遭到美洲獅襲擊。

    國家公園管理局表示，在兒童遇襲後，他的媽媽對著這隻美洲獅大叫，隨後美洲獅放棄攻擊。國家公園管理局人員趕到現場後，護送幼童家人返回登山口區域，幼童送醫後評估為輕傷。

    由於安潔拉斯湖區域發生美洲獅襲擊事件，湖區所有露營遊客都被疏散，安潔拉斯湖與希瑟公園（Heather Park）目前處於無限期關閉狀態。國家公園管理局指出，如果找到這隻美洲獅，將對其實施安樂死，然後進行屍檢。國家公園管理局表示，美洲獅針對人類的攻擊「極其罕見」，因此將進行檢查。

    國家公園管理局提醒，若遊客遇到美洲獅，必須冷靜不要逃跑，因為逃跑可能會觸發美洲獅的狩獵本能，若遇到美洲獅，遊客應聚集在一起，盡可能發出大聲噪音，或是朝美洲獅丟石頭或物體嚇跑牠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚇傻！他和妻子在浴缸親密泡澡 遭美洲獅抓頭
    2023/03/21 10:15

    嚇傻！他和妻子在浴缸親密泡澡 遭美洲獅抓頭
    飼主帶寵物吉娃娃散步 突遭美洲獅叼走
    2022/11/21 17:37

    飼主帶寵物吉娃娃散步 突遭美洲獅叼走

    60歲男星攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥！
    露營遭美洲獅襲擊！ 8歲童「險斷頭」縫超過200針倖存
    2022/10/15 18:26

    露營遭美洲獅襲擊！ 8歲童「險斷頭」縫超過200針倖存
    美洲獅不想上英文課？闖入教室被鎖門後嚇壞了
    2022/06/03 10:07

    美洲獅不想上英文課？闖入教室被鎖門後嚇壞了

    樂淇聲淚俱下 郭辦處理方式為重點
    悚！ 美9歲女童露營遭美洲獅咬傷 急送加護病房插管
    2022/06/01 19:59

    悚！ 美9歲女童露營遭美洲獅咬傷 急送加護病房插管
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播