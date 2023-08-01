美洲獅襲擊8歲童 美國家公園關閉、美洲獅將被安樂死

美國華盛頓州奧林匹克國家公園發生孩童遭美洲獅攻擊事件，事後當局關閉國家公園內的數個區域，野生動物人員目前正追捕涉事美洲獅，一旦找到美洲獅會將其安樂死。（美聯社）

2023/08/01 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州奧林匹克國家公園7月29日發生孩童遭美洲獅攻擊事件，事後當局關閉國家公園內的數個區域，野生動物人員目前正追捕涉事美洲獅，一旦找到美洲獅會將其安樂死。

根據《美國廣播公司》（ABC）報導，美國國家公園管理局奧林匹克分局指出，當局在7月29日下午6點30分獲報，有一名8歲兒童在公園內安潔拉斯湖（Lake Angeles）露營時遭到美洲獅襲擊。

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國家公園管理局表示，在兒童遇襲後，他的媽媽對著這隻美洲獅大叫，隨後美洲獅放棄攻擊。國家公園管理局人員趕到現場後，護送幼童家人返回登山口區域，幼童送醫後評估為輕傷。

由於安潔拉斯湖區域發生美洲獅襲擊事件，湖區所有露營遊客都被疏散，安潔拉斯湖與希瑟公園（Heather Park）目前處於無限期關閉狀態。國家公園管理局指出，如果找到這隻美洲獅，將對其實施安樂死，然後進行屍檢。國家公園管理局表示，美洲獅針對人類的攻擊「極其罕見」，因此將進行檢查。

國家公園管理局提醒，若遊客遇到美洲獅，必須冷靜不要逃跑，因為逃跑可能會觸發美洲獅的狩獵本能，若遇到美洲獅，遊客應聚集在一起，盡可能發出大聲噪音，或是朝美洲獅丟石頭或物體嚇跑牠。

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