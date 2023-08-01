為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度低薪清潔工翻身！ 集資買彩券抱走1億盧比

    印度11名清潔女工日薪僅250盧比（約新台幣95.5元），集資買彩券後抱走1億盧比（約新台幣3822萬元）。印度盧比示意圖。（歐新社）

    印度11名清潔女工日薪僅250盧比（約新台幣95.5元），集資買彩券後抱走1億盧比（約新台幣3822萬元）。印度盧比示意圖。（歐新社）

    2023/08/01 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度南部喀拉拉邦11名清潔女工，原本日薪只有250盧比（約新台幣95.5元），沒想到如今靠著集資買彩券翻身，抱走1億盧比（約新台幣3822萬元）大獎。

    《BBC》報導，這群清潔工透露，她們的薪水不足以維持收支平衡，大多數人都需要借錢或去銀行貸款，來支付小孩的教育費用和其他支出，因此她們偶爾會集資購買彩券換個夢想。

    清潔女工通常由拉達（Radha）負責跑腿買彩券，她笑稱之前曾中過1000盧比（約新台幣382元），最終大家一起平分，當她想要購買7月限定的「季風樂透」時，讓今年72歲的庫蒂馬魯（Kuttimalu）相當苦惱，因為她的錢不夠了。

    幸好，同事貝比（Cherumannil Baby）願意伸出援手借她錢，最終庫蒂馬魯和貝比一起出25盧比（約新台幣9.5元），剩下的9人每人也都拿25盧比出來，購買了250盧比的「季風樂透」，結果對中了1億盧比頭獎。

    這群清潔女工稅後將拿到6300萬盧比（約新台幣2412萬元），其中庫蒂馬魯和貝比會平分630萬盧比（約新台幣241萬元），其餘9人都各自拿到630萬盧比，她們在中獎後都計畫把錢用在小孩和家庭上，並且仍決定繼續上班。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚喜！在網路上看到有人中了4700萬 他一查發現是自己
    2023/07/25 10:03

    驚喜！在網路上看到有人中了4700萬 他一查發現是自己
    最好的生日禮物！他收到刮刮樂爽中300餘萬元
    2023/07/24 14:07

    最好的生日禮物！他收到刮刮樂爽中300餘萬元

    明新地王「富來・森之青」風光水綠五星好宅
    326億被中走了！美威力球第3高彩金 賣出頭獎彩券超商曝光
    2023/07/20 23:41

    326億被中走了！美威力球第3高彩金 賣出頭獎彩券超商曝光
    最好的訂婚禮物！他求婚成功隔天爽中彩券1215萬元
    2023/07/04 11:09

    最好的訂婚禮物！他求婚成功隔天爽中彩券1215萬元

    被估少十年壽命 董至成驚到失魂！
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播