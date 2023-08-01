印度低薪清潔工翻身！ 集資買彩券抱走1億盧比

印度11名清潔女工日薪僅250盧比（約新台幣95.5元），集資買彩券後抱走1億盧比（約新台幣3822萬元）。印度盧比示意圖。（歐新社）

2023/08/01 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部喀拉拉邦11名清潔女工，原本日薪只有250盧比（約新台幣95.5元），沒想到如今靠著集資買彩券翻身，抱走1億盧比（約新台幣3822萬元）大獎。

據《BBC》報導，這群清潔工透露，她們的薪水不足以維持收支平衡，大多數人都需要借錢或去銀行貸款，來支付小孩的教育費用和其他支出，因此她們偶爾會集資購買彩券換個夢想。

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清潔女工通常由拉達（Radha）負責跑腿買彩券，她笑稱之前曾中過1000盧比（約新台幣382元），最終大家一起平分，當她想要購買7月限定的「季風樂透」時，讓今年72歲的庫蒂馬魯（Kuttimalu）相當苦惱，因為她的錢不夠了。

幸好，同事貝比（Cherumannil Baby）願意伸出援手借她錢，最終庫蒂馬魯和貝比一起出25盧比（約新台幣9.5元），剩下的9人每人也都拿25盧比出來，購買了250盧比的「季風樂透」，結果對中了1億盧比頭獎。

這群清潔女工稅後將拿到6300萬盧比（約新台幣2412萬元），其中庫蒂馬魯和貝比會平分630萬盧比（約新台幣241萬元），其餘9人都各自拿到630萬盧比，她們在中獎後都計畫把錢用在小孩和家庭上，並且仍決定繼續上班。

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