女童游泳遭「母親駛船」撞上 腿慘遭螺旋槳砍斷身亡

近日美國一群家長帶著小孩前往亞利桑那州普萊森特湖（Lake Pleasant）游泳，沒想到駕駛船隻的母親未發現女兒正在船前游泳，導致駛船時女兒遭船隻撞上，且腿遭螺旋槳砍斷。（圖片擷取自FOX 10 Phoenix）

2023/07/30 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國一群家長帶著小孩前往亞利桑那州普萊森特湖（Lake Pleasant）游泳，沒想到駕駛船隻的母親未發現女兒正在船前游泳，導致駛船時女兒遭船隻撞上，且腿被螺旋槳砍斷，緊急送醫後仍不幸身亡。

綜合外媒報導，本月28日6位家長帶著6名孩童一同前往美國亞利桑那州普萊森特湖的景點「保羅秘境」（Paul 's Hideaway）游泳，沒想到在當日上午11時，正在駕駛船隻的母親並未發現6歲女兒獨自下船在船前游泳，當場撞上去。

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事件發生後，父親趕緊游至女兒身旁，卻發現她的腿已遭船隻螺旋槳砍斷，由於保羅秘境地區的手機訊號服務相當差，現場遊客趕緊合力將受傷的女孩抬上船並緊急送醫，但搶救過後女孩仍宣告不治。

警方表示，船上所有的家長皆是經驗豐富的駕船者，且是因眾人未意識到女孩獨自下水才導致意外發生，並非謀殺案件。「我們再次相信，在調查過後，這絕對是一場悲劇事故。」事件仍在調查中，全案目前朝意外方向偵辦。

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