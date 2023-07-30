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    像睡美人！西伯利亞凍土發現沉睡4.6萬年「活」蛔蟲

    科學家在西伯利亞永凍土中發現4.6萬年前的蛔蟲，並透過食物和水將其救活。（擷取自PLOS GENETICS；本報合成）

    科學家在西伯利亞永凍土中發現4.6萬年前的蛔蟲，並透過食物和水將其救活。（擷取自PLOS GENETICS；本報合成）

    2023/07/30 20:38

    〔即時新聞／綜合報導〕德國近期發表一項研究報告，科學家於2018年在西伯利亞零度以下的永凍土中，發現約4萬6000年前的微小線蟲（俗稱蛔蟲），並透過簡單的水和食物將牠救活。研究人員表示，這些研究及發現能更了解保存生物學的知識，學會如何在極端條件下保護牠們。

    綜合外媒報導，俄羅斯土壤科學物理化學和生物問題的研究人員沙蒂洛維奇 （Anastasia Shatilovich） 2018年在西伯利

    亞零度以下的永凍土中發現兩種蛔蟲，且只利用簡單的水和一些食物就將蛔蟲復活，並帶回德國實驗室分析。

    科學家將蛔蟲解凍後，對牠們先前吃的植物進行分析，發現這些沉積物在4萬5839年至4萬7769年前以後就沒有解凍過，因此蛔蟲年齡約有4萬6000年，且基因分析顯示，這些蠕蟲是Panagrolaimus kolymaensis，一種以前被認為已經滅絕的物種。

    據報導，有些生物能在惡劣的環境中，透過「隱生」的狀態，忍受完全沒有水或氧氣的環境，承受高溫、冰凍或極鹹的條件。德國細胞生物學和遺傳學研究所教授庫茲查利亞（Teymuras Kurzchalia）補充，牠們處於「生與死之間」的狀態，且新陳代謝率下降到無法檢測的水平。

    參與研究的科隆大學（University of Cologne）研究小組組長薛佛（Philipp Schiffer）表示，「整個地球似乎正在走向更加極端的環境，我認為透過研究這些物種、比較基因，並了解牠們如何適應這些極端條件，可以了解很多有關保存生物學的知識，學到如何在極端條件下保護牠們。」

    科學家在西伯利亞永凍土中發現4.6萬年前的蛔蟲，並透過食物和水將其救活。（PLOS GENETICS）

    科學家在西伯利亞永凍土中發現4.6萬年前的蛔蟲，並透過食物和水將其救活。（PLOS GENETICS）

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