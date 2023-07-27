大難不死！男子駕車不慎墜崖 iPhone自動報警救命

美國1名男子駕車經過洛杉磯國家森林時，因不明原因車子打滑墜入400英尺深懸崖後彈出車外，造成頭部失血不止，幸虧他的iPhone手機自動啟動車禍偵測功能報警獲救。（圖擷取自「@Resqman」推特）

2023/07/27 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子近期晚間駕車經過洛杉磯國家森林時，因不明原因車子打滑墜入400英尺深懸崖後彈出車外，造成頭部失血不止，幸虧他的iPhone手機自動啟動車禍偵測功能報警，當地警察獲報緊急派員搜索，在失血過多前找到男子送院治療，目前已無生命危險。

綜合外媒報導，洛杉磯警察局表示，警方在當地時間21日晚間收到某名司機iPhone傳送的車禍報警訊息，不到20分鐘後，警方確認男子墜入400英尺深洛杉磯國家森林國家某處懸崖，急救人員抵現場發現男子墜落後遭汽車彈出，造成頭部大量失血，隨後出動救援直升機將他送往附近醫院救治，目前已脫離生命危險。

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蒙特羅搜救成員勒姆（Mike Leum）說，若非男子的手機偵測車禍自動報警，很可能失失血過多身亡，「沒有任何人目睹他翻車墜谷，也不確定時否能被找到」、「他當時很有可能在1小時左右失血過多身亡」。

蒙特羅搜救隊提到，「這名男子非常幸運」，他的手機安裝iPhone最新版的碰撞檢測系統，最新版能透過衛星自動聯繫急救人員，舊版的系統只有在車禍發生時撥打911，但偏遠山區訊號差，很可能無法與警方聯絡。

據蘋果公司指出，iPhone的碰撞偵測系統，一旦檢測到嚴重碰撞就會啟動，如用戶沒有在20秒內反應，系統將自動撥打911報警。儘管這項技術曾協助通報警方嚴重事故，但它並非完美無缺，也有可能會產生錯誤報告，例如：iPhone 14去年多次向警方通報俄亥俄州國王島遊樂園發生事故，肇因於手機誤認使用者搭乘雲霄飛車時發生車禍。

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