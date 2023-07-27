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    挑戰諾貝爾獎！南韓團隊宣布成功研發「室溫常壓超導體」

    室溫常壓超導體將為人類社會帶來巨大改變。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    室溫常壓超導體將為人類社會帶來巨大改變。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2023/07/27 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓3名科學家近日在論文預印本網站「arXiv」刊載出一篇可能改變整個人類世界發展的論文。那就是他們聲稱成功找出室溫常壓超導體。若研究經驗證後屬實，意味著可達到能量零耗損，對科技和工業等領域皆會帶來革命性的變化，甚至有學者認為，如果是真的，很有希望可問鼎諾貝爾獎。

    綜合媒體報導，該研究團隊在arXiv刊載兩篇相關論文。其中一篇題為《首個室溫常壓超導體》，摘要開門見山寫道，「全世界首次，我們成功合成出以改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，在常壓下運作的室溫超導體（Tc≥400 K，127度C）。臨界溫度（Tc）、臨界電流（Ic）、臨界磁場（Hc）和邁斯納效應（Meissner effect）證明了其超導性。」

    另一篇論文則說明LK-99的一些特性，包括在室溫和大氣壓力低於Tc的狀態下出現邁斯納效應。該效應是指材料在相變為超導體的過程中所出現的對磁場的排斥現象。

    此論文另一個引人注目之處，在於實驗需具備的條件並不複雜，預料將會有大批科學從業者對這項發表反覆檢視、驗證。

    室溫常壓超導體在實務應用上，包括大幅增加各種電子產品中的電池壽命、解決能源問題，以及促進核融合技術的研發。

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