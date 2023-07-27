為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全球創舉 丹麥男子不搭飛機環遊世界10年後終回國

    2023/07/27 03:30

    〔中央社〕丹麥男子皮德生（Torbjorn Pedersen）據稱是全球首個不搭飛機環遊世界且期間沒有回國的人。在歷經十年旅程後，他今天終於回到自己的國家。

    法新社報導，皮德生今年44歲，外號為索爾（Thor）。他於2013年10月10日展開環遊世界旅程，期間搭乘火車、巴士、船隻、甚至徒步旅行。

    皮德生在今年5月底前往馬爾地夫（Maldives），完成環遊世界之旅，馬爾地夫是他造訪的第203個國家及最後目的地。

    他今天搭乘丹麥航商馬士基（Maersk）貨櫃船，回到丹麥港市阿胡斯（Aarhus）。他形容回國後感到苦樂交織。

    皮德生告訴法新社：「我一直夢想回家，結束一切旅程。因此就是今天（回到國內）。與此同時，我對未來感到焦慮。」

    在旅程期間，他於2020年1月離開密克羅尼西亞（Micronesia），前往香港旅行，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，滯留香港兩年之久。

    在國境重新開放後，皮德生離開香港前往島國帛琉（Palau）旅行，之後繼續造訪大洋洲國家及太平洋島國。

    皮德生熱愛結交新朋友，所以旅遊期間從不租車，而是偏好搭乘大眾運輸。此外，即便有地理上的距離，皮德生與時任女友吉魯姆（Le Gjerum）仍努力維持兩人關係。

    在皮德生十年旅程期間，吉魯姆曾出國探望他27次，在第10次時，皮德生向她求婚，但不幸地，因為疫情關係，兩人被迫在線上舉行婚禮。

    如今已是人妻的吉魯姆表示，她覺得皮德生想完成環遊世界任務的固執令人欽佩，但她希望兩人日後能「一起過著日常生活」。

    根據金氏世界紀錄大全（Guinness Book of World Records），英國男子休斯（Graham Hughes）是首個不搭飛機環遊世界的人，但他期間曾回國兩次。相較之下，皮德生在環遊世界期間未曾回國。1120727

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播