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    退出黑海糧食協議後 英國國防部：俄軍恐封鎖黑海

    俄羅斯黑海艦隊巡邏艦「科托夫號」已部署到黑海南部，在博斯普魯斯海峽和敖德薩之間的航道上巡邏。（擷取自俄羅斯國防部網站）

    俄羅斯黑海艦隊巡邏艦「科托夫號」已部署到黑海南部，在博斯普魯斯海峽和敖德薩之間的航道上巡邏。（擷取自俄羅斯國防部網站）

    2023/07/26 17:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國國防部26日發布每日情報公告指出，在退出黑海糧食協議後，俄羅斯可能正在組建一支黑海特遣部隊，準備攔截駛往烏克蘭的商船。俄軍已出動黑海艦隊巡邏艦「科托夫號」（Sergei Kotov）前往黑海部署，這可能表明黑海暴力衝突風險增加。

    英國國防情報局的數據顯示，「科托夫號」號已部署到黑海南部，在博斯普魯斯海峽和敖德薩之間的航道上巡邏。

    報告中引述分析人士看法指出，「科托夫號」有可能成為俄羅斯黑海特遣部隊的一部分，用來攔截駛往烏克蘭的商船。

    此前，英國駐聯合國大使伍德沃德（Barbara Woodward）25日指出，根據英國掌握情資，俄軍除了可能攻擊黑海民用船隻以外，也在烏克蘭港口航道上設置更多水雷。

    與此同時，歐盟準備開設多條公路和鐵路「團結通道」，通過烏克蘭周邊的歐盟國家，出口幾乎所有烏克蘭農產品，並協助支付運輸費。

    歐盟農業委員會專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）25日：「我們準備出口幾乎所有產品，每月約400萬噸油籽和穀物，我們在去年（2022年）11月就達到這一數量。」

    他透露，歐盟正在尋求制定一項聯合計畫，為額外的運輸成本提供資金。

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