秦剛免職、王毅回任外長 美學者：習又要展示強硬外交政策

中國人大常委會25日通過免除外交部長秦剛職務，改由前外長王毅（見圖）回任。（美聯社資料照）

2023/07/26 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」1個月後，全國人大常委會昨將秦剛免職，改為中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅回任外長，對此紐約城市大學教授夏明表示，中國領導人習近平過去1年在外交系統頻繁更換人選，現在再度換回王毅，代表習又要展示強硬外交政策。

根據《自由亞洲電台》報導，中國人大常委會有任命和罷免國務委員權力，2018年人大常委會撤銷前國務院秘書長楊晶的國務常委職務，但這次秦剛卻未遭罷免國務委員，顯示秦剛的問題不如外界推測嚴重。

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喬治城大學中國研究專家偉德寧（Dennis Wilder）指出，重新任用王毅是最為安全的選擇，同時保證中國外交政策的連續性，「秦剛也許只是個人問題，但習須要確保中國領導階層的純淨」。

報導分析，王毅在2013年至2022年擔任中國外長，10年期間王毅多次發表「戰狼外交」言論，例如：王毅於2016年出訪加拿大，當時怒斥提問中國人權議題的加國記者，還連續反問該名記者「你去過中國嗎？」「知道中國把保護人權列入到《憲法》當中了嗎？」等言論；相比秦剛則顯得「剛猛而不失睿智」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年月6月訪中，美中關係稍微緩和，其中秦剛扮演了關鍵角色。

夏明認為，習近平過去1年在外交系統頻繁更換人選，現在再度換回王毅，代表習又要開始展示強硬外交政策。

夏明指出，由王毅接替秦剛職位相當詭異，過去10年王毅與習搭檔配合，今天中國外交的大格局與王毅是分不開的，「並非王毅、秦剛或跟習近平是180度的掉頭，中國的戰狼外交的形成，就是在王毅的10年形成的。」

夏明強調，習近平面對國際外交情勢，目前處於艱難困局，儘管不停轉換外交戰略，但他向世界擴張的野心仍未改變。

中國人大常委會25日通過免除外交部長秦剛（見圖）職務，改由前外長王毅回任。（歐新社資料照）

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