3名美軍陸戰隊員離奇死亡 陳屍加油站車內

美軍勒瓊營陸戰隊基地的3名士兵離奇陳屍於附近加油站一輛車內。（美聯社）

2023/07/26 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國3名海軍陸戰隊員離奇身亡！美國海軍陸戰隊25日指出，上週末在北卡羅萊納州一間加油站的車輛中發現3名男子死亡，3人身份經查發現是加油站附近勒瓊營（Camp Lejeune）陸戰隊基地的士兵，詳細死亡原因仍待調查。

根據《美聯社》報導，北卡羅萊納州彭德郡（Pender County）警方指出，23日獲報指出在勒瓊營西南方47公里處漢普斯特德（Hampstead）的一處加油站發現有3名男子在自小客車中失去知覺，送醫治療後均宣告不治。

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警方後續也收到勒瓊營的失蹤報告，指出有3名陸戰隊員失蹤，不過警方拒絕透露細節，僅表示車內沒有發現毒品，目前無他殺嫌疑，詳細死亡原因仍須等待驗屍結果出爐。

美國海軍陸戰隊確認，死亡的3名一等兵分別是卡爾騰博格（Tanner J. Kaltenberg）、達克里（Merax C. Dockery）及賈西亞（Ivan R. Garcia）。第二海軍陸戰隊後勤大隊中尉福爾布萊特（Raymond Fullbright）表示，3人是第二海軍陸戰隊後勤大隊的機動車輛操作人員。

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