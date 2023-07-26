為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    3名美軍陸戰隊員離奇死亡 陳屍加油站車內

    美軍勒瓊營陸戰隊基地的3名士兵離奇陳屍於附近加油站一輛車內。（美聯社）

    美軍勒瓊營陸戰隊基地的3名士兵離奇陳屍於附近加油站一輛車內。（美聯社）

    2023/07/26 11:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國3名海軍陸戰隊員離奇身亡！美國海軍陸戰隊25日指出，上週末在北卡羅萊納州一間加油站的車輛中發現3名男子死亡，3人身份經查發現是加油站附近勒瓊營（Camp Lejeune）陸戰隊基地的士兵，詳細死亡原因仍待調查。

    根據《美聯社》報導，北卡羅萊納州彭德郡（Pender County）警方指出，23日獲報指出在勒瓊營西南方47公里處漢普斯特德（Hampstead）的一處加油站發現有3名男子在自小客車中失去知覺，送醫治療後均宣告不治。

    警方後續也收到勒瓊營的失蹤報告，指出有3名陸戰隊員失蹤，不過警方拒絕透露細節，僅表示車內沒有發現毒品，目前無他殺嫌疑，詳細死亡原因仍須等待驗屍結果出爐。

    美國海軍陸戰隊確認，死亡的3名一等兵分別是卡爾騰博格（Tanner J. Kaltenberg）、達克里（Merax C. Dockery）及賈西亞（Ivan R. Garcia）。第二海軍陸戰隊後勤大隊中尉福爾布萊特（Raymond Fullbright）表示，3人是第二海軍陸戰隊後勤大隊的機動車輛操作人員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美陸戰隊V-22旋翼機墜機事故報告出爐 竟是「傳動軸出包」
    2023/07/25 15:56

    美陸戰隊V-22旋翼機墜機事故報告出爐 竟是「傳動軸出包」
    美軍帛琉實射「愛國者」飛彈 聯演展現維護印太實力
    2023/07/25 11:26

    美軍帛琉實射「愛國者」飛彈 聯演展現維護印太實力

    產業菁英匯聚 林口中山大道即將反轉
    美軍核潛艦接連訪韓 「安納波利斯號」今抵達濟州
    2023/07/24 11:14

    美軍核潛艦接連訪韓 「安納波利斯號」今抵達濟州
    美國德州軍事基地車禍 1士兵死亡、5人受傷
    2023/07/22 10:45

    美國德州軍事基地車禍 1士兵死亡、5人受傷

    長高成功秘訣曝光！輕鬆抽高30公分
    南韓「文武大王」驅逐艦飛彈發射失敗 美軍調查報告出爐
    2023/07/21 10:56

    南韓「文武大王」驅逐艦飛彈發射失敗 美軍調查報告出爐
    美駐韓士兵越界2天 北韓至今沉默未回應
    2023/07/20 14:36

    美駐韓士兵越界2天 北韓至今沉默未回應
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播