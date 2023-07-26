美國第一狗當「蕭告」！白宮特勤人員遭狂咬 數十人受害

近2歲的美國第一狗德國牧羊犬「指揮官」，在白宮屢次攻擊特勤人員。（美聯社）

2023/07/26 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在2021年新養的德國牧羊犬「指揮官」（Commander），在白宮引發風波，有文件曝光，「指揮官」在4個月內至少攻擊特勤人員10次，有人甚至因此被咬傷送醫。

綜合美國媒體報導，特勤局內部文件曝光，文件顯示在2022年10月至2023年1月這4個月期間，拜登德國牧羊犬「指揮官」攻擊特勤人員10次，紀錄顯示2022年10月26日，第一夫人吉兒（Jill Biden）在遛「指揮官」時，牠突然衝向一名特勤人員，吉兒無法控制住「指揮官」，當時這名特勤人員就警告，「指揮官」傷人只是時間的問題。

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幾天後果然就有特勤人員被咬，1名特勤人員坐在樓梯時，「指揮官」衝去咬他手臂，當他站起來時，「指揮官」又咬了他的大腿，特勤人員受傷送醫，在與同事的信件中，他表示「我的腿和手臂仍然很痛，牠咬了我兩次」，還向同事抱怨「開什麼玩笑……如果不是他們的狗，牠早就被安樂死了——這個該死的小丑需要一個口套。」

後續幾個月又出現多名受害者，至少10人遭到「指揮官」攻擊，有特勤人員表示必須用椅子保護自己，以防止受到攻擊，一名特勤局檢查員寫信給同事說，「今天與我一起在場的幾乎所有官員都談到了圍繞美國第一狗的具體事件。」

第一夫人吉兒公共事務主管聲明表示，白宮緊張的環境可能會讓狗處於一個獨特且充滿壓力的環境中，強調拜登夫婦正在與工作人員討論訓練和控制狗的方法，強調「總統和第一夫人非常感謝特勤局和行政官邸工作人員為保護他們、他們的家人和國家安全所做的一切。」

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