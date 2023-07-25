賣座大片《奧本海默》多出2顆星？ 影迷爆：1945年星條旗只有48顆星

好萊塢賣座強片《奧本海默》被眼尖影迷抓包，在設定為1945年一幕出現的美國國旗，竟有不符史實的50顆星。（美聯社）

2023/07/25 22:44

〔編譯張沛元／綜合報導〕最新熱門電影《奧本海默》（Oppenheimer）被眼尖的影迷抓包不符史實，片中男星席尼‧墨菲（Cillian Murphy）飾演的「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）在1945年被群眾包圍時，身旁出現地的美國星條旗上的星星數量有誤，由於阿拉斯加與夏威夷當時尚未成為美國的一州，故星條旗上應該只有48顆星，而非該畫面中的50顆。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，推友克雷格（Andy Craig）日前在推特上寫道，奧片整體而言很好，但他還是想抱怨一下，拍攝單位在時間設定為1945年的一幕中，使用印有50顆星星的星條旗。

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美國星條旗上的星星數量代表州數，但美國在1945年時只有48州，星條旗上理應只有48星。阿拉斯加與夏威夷是在1959年先後成為美國第49州與第50州，而星條旗直到1960年7月4日才首度出現50顆星。

但在該片另一個同為1945年的場景中，奧本海默身後飄揚的星條旗上的星星數量，又變成符合史實的48顆。

某推友就此提出個人解釋，認為這可能故意為之，片中彩色畫面是奧本海默本人視角，黑白畫面則為第三人稱視角；那個星星數量不符史實的畫面，應該是奧本海默在星條旗已有50顆星之際回顧當年所致。

另有人虧說，這錯誤該不會是同一天在美上映的《Barbie芭比》（Barbie）舉報的吧。

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