美研究：這8項生活習慣讓你多活24年 中年才改變不嫌晚

美國營養學會（ASN）年會發表的一份報告指出，培養8種生活習慣有助延年益壽。圖為佛州一處碼頭看日出的人。（美聯社檔案照）

2023/07/25 21:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份針對70萬人的大規模研究指出，建立8種生活習慣有助於延年益壽，包括吃得營養、稅得好、維持正面的社交關係等，即使遲至中年才開始改變，實行較健康的生活型態，與不改變者相較可多活24年。

英國《衛報》和美國《有線電視新聞網（CNN）》24日報導，這項研究從美國退伍軍人事務部全國性研究計畫「百萬退伍軍人計畫（MVP），取得2011年到2019年參與該計畫的近72萬名美國40歲到99歲退伍軍人問卷，和醫療紀錄等資料，分析那一種生活型態因子與壽命較長有關連；這些參與者中有3萬3375人在研究期間過世。研究發現，只要做小改變，即使是遲至中年時期才開始建立較健康生活習慣的人，都比較可能活得更久。

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這份24日在「美國營養學會（ASN）」年會上發表的研究報告，列出飲食健康、不抽菸、睡眠習慣良好、保持身體活動、管控壓力、不酗酒、無鴉片類藥物成癮、有正面的社交關係。報告說，「與沒做改變者相比，在40歲培養這8項有益健康生活習慣的男性，壽命多了23.7年，女性為22.6年」。

其中，男性只要在40歲培養其中一項健康習慣，就能多活4.5年，兩項多7年，建立三項者，壽命相較多8.6年；女性則是培養一項，壽命相較增加3.5年、2項多8年、3項就多達12.6年。

而缺少身體經常活動、使用鴉片類藥物和抽菸的人，在研究期間過世的風險高出30%到45%，壓力、酗酒、睡得不好和吃得不健康，死亡風險高約20%。

這項研究報告第一作者、MVP計畫健康科學專家阮宣邁（Xuan-Mai T Nguyen）說，「我們真的很驚訝，改變1、2、3項、甚至8項習慣能帶來多大好處」，而且，研究分析發現，將慢性病因素納入考量，仍能有這些好處。她說，研究顯示出實行健康生活型態，對公共衛生和個人福祉都具有重要性，「越早越好，但是就算你到40、50或60多歲才做出小改變，還是有益處。」

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