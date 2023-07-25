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    北京不懷好意 德國基爾拒與青島締結姊妹城市

    德國北部軍港城市基爾（Kiel）新市府團隊已擱置與中國山東省青島市締結「姊妹城市」的計畫。圖為蒂森克虜伯海洋系統（TMS）在基爾港的潛艇製造船塢。（擷取自網路）

    德國北部軍港城市基爾（Kiel）新市府團隊已擱置與中國山東省青島市締結「姊妹城市」的計畫。圖為蒂森克虜伯海洋系統（TMS）在基爾港的潛艇製造船塢。（擷取自網路）

    2023/07/25 10:50

    〔編譯盧永山／綜合報導〕德國北部軍港城市基爾（Kiel）新市府團隊已擱置與中國山東省青島市締結「姊妹城市」的計畫，主要因為很多政治人物、學者擔憂，中國真正意圖是藉由友好城市之名從事間諜活動。

    根據「自由亞洲電台」報導，基爾是德國北部重要軍港城市，德國海軍艦隊大部分駐紮於此，基爾也是很多軍事研究機構、製造先進軍事潛艇的造船廠、北約合作網路防禦卓越中心（CCDCOE）所在地。青島是在今年稍早向基爾提出欲締結姊妹城市，該市議會於3月初步批准了這項計畫。

    但「新蘇黎世報」（NZZ）7月22日披露，因擔憂中國的軍事間諜活動，在巨大的反對聲中，6月上任、由綠黨和社民黨聯合執政的基爾市政府決定中止這項計畫。對此，中國駐柏林大使館回應NZZ時表示，中方希望以「客觀、理性看待雙邊地方層面的友好合作」，「希望德方與中方架起更多友誼合作的橋樑」。

    從去年開始，全球各地的港人組織發起「全球斷絕中國姊妹城市關係」聯合行動。組織者之一「香港人在德國協會」主席安德瑞森（Aniessa Andresen）表示，基爾做出了明智的決定，德國情報部門早就指出，德國成為中國以投資為名，增加政治影響、間諜活動的重要目標。

    安德瑞森指出：「德國聯邦憲法保衛局6月發布報告說，德國已成為中國在歐洲最重要的合法投資目標之一，這個情況增加了政治影響、間諜活動和破壞活動等安全風險。在面對這些新興的軍事、經濟和地緣政治威脅時，來自綠黨的新任基爾市長奧斯特（

    Bettina Aust）以果斷的行動積極應對安全挑戰，取消了基爾與青島結盟的計畫，這是個積極且明智的回應。」

    安德瑞森表示，中國以文化交流、互惠利益等為藉口，用姊妹城市名義去掩蓋對其他城市的滲透、影響和干預，這個伎倆已經被識破，呼籲德國更多城市能效仿基爾的做法。

    事實上，基爾大學安全政策研究所所長基希伯格（Sarah Kirchberger）早在今年4月就發布報告警告：「中國可能以友好城市合作，掩蓋了獲得加強中國海上軍事至關重要信息和技術的意圖。」

    反對上述計畫、來自基民盟（CDU）的政治人物葛拉格（Antonia Grage）指出，中國當然知道基爾是軍事重地，這也是它們希望與基爾建立姊妹城市的原因，「我們不能天真」。

    基民盟外交關係專家羅特根（Norbert Röttgen）7月初也在《基爾新聞》發表評論指出，青島是中國的潛艇基地和水下作戰中心，它們與基爾結為姊妹城市有更深的目的。

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