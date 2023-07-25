歐巴馬私人廚師意外身亡 疑立式划槳不慎溺斃

歐巴馬私人廚師康貝爾24日驚傳溺斃。圖為康貝爾生前擔任白宮副主廚與時任總統小布希（George W. Bush）交談畫面。（美聯社）

2023/07/25 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府24日證實在麻薩諸塞州（Massachusetts）知名度假島嶼瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）1座湖泊中，發現1名失踪的立式划槳運動員遺體，其身分為美國前總統歐巴馬的私人廚師。

據《路透》報導，45歲男子康貝爾（Tafari Campbell）的遺體，24日晚間在鄰近歐巴馬宅邸的埃德加敦湖（Edgartown Great Pond）被尋獲。

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麻薩諸塞州警方23日接獲報案，稱1名男性立式划槳運動員落水，且落水前曾劇烈掙扎，潛水員隨後展開為期2天的搜索工作。

歐巴馬夫婦24日透過聲明表示，康貝爾曾擔任白宮副主廚，自2016年歐巴馬第二任期結束後，開始替歐巴馬家族工作。

聲明強調：「康貝爾是深受喜愛的家族成員。他對食物充滿創造力和熱情，其料理促使人們齊聚一堂。此前數年的時間裡，我們認識的康貝爾是位熱情、風趣、非常善良的人，他讓我們的生活變得多采多姿。」

康貝爾留下了妻子雪麗絲（Sherise Campbell）和一對雙胞胎。麻薩諸塞州警方指出，康貝爾家住維吉尼亞州鄧佛里斯（Dumfries），遇難時正在瑪莎葡萄園島旅遊，歐巴馬一家並不在現場，當局正在調查他的死因。

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