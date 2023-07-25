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    丹麥焚燒古蘭經！伊拉克外交部：丹麥使團撤離巴格達

    伊拉克駐丹麥使館24日發生焚燒《古蘭經》行為。圖為巴基斯坦民眾抗議瑞典政府漠視焚燒《古蘭經》行徑。（歐新社）

    伊拉克駐丹麥使館24日發生焚燒《古蘭經》行為。圖為巴基斯坦民眾抗議瑞典政府漠視焚燒《古蘭經》行徑。（歐新社）

    2023/07/25 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克駐丹麥使館24日發生焚燒《古蘭經》事件，伊國政府除表達強烈譴責，並直指丹麥駐巴格達使館因被抗議群眾包圍，丹麥籍人員已撤離該國；丹麥政府則堅稱「尚未撤出伊拉克」。

    據《路透》報導，在丹麥、瑞典政府秉持言論自由原則、默許焚燒《古蘭經》後，伊朗、伊拉克境內的示威活動愈演愈烈，本月20日伊拉克抗議者甚至縱火焚燒了瑞典駐巴格達大使館。

    作為回應，2名反伊斯蘭抗議者24日再度於丹麥首都的伊拉克使館前焚燒《古蘭經》。對此，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）譴責：「這般挑釁、可恥的行為，並不能代表丹麥政府的觀點。在此呼籲所有人自制，且絕不能以暴力作為回應。」

    伊拉克外交部近日呼籲歐盟國家，「盡速重新審視所謂的言論自由和示威權利」。

    伊拉克抗議者22日聚集在巴格達，試圖在戒備森嚴的情況下直闖丹麥大使館。伊拉克外交部發言人透露，丹麥大使館的丹麥籍工作人員，已於2天前撤離巴格達。

    丹麥外交部發言人則表示，自7月22日開始，駐巴格達大使館因暑假來臨暫時關閉，並強調「我們並未撤出伊拉克」。該發言人拒絕回應使館人員在關閉期間「是否離開巴格達」。

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