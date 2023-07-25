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    厄瓜多傳多所監獄暴動挾持逾90獄警！ 2省宣布緊急狀態

    厄瓜多傳出有多座監獄發生暴動，已知至少有5座監獄共超過90名獄警遭到囚犯挾持。（法新社）

    厄瓜多傳出有多座監獄發生暴動，已知至少有5座監獄共超過90名獄警遭到囚犯挾持。（法新社）

    2023/07/25 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多太平洋港口城鎮曼塔（Manta）市長印德立阿格（Agustín Intriago）日前遇刺身亡，全國頻傳暴力事件，安全危機升級，目前傳出有多座監獄發生暴動，已知至少有5座監獄共超過90名獄警遭到囚犯挾持。為因應暴力活動升級，厄瓜多政府也宣布兩個省進入緊急狀態。

    綜合媒體報導，厄瓜多近年來已有數百名囚犯遭殺害，主要起因是獄中黑幫成員互相鬥爭，本月23日在曼塔市長印德立阿格遇刺身亡後，也傳出監獄暴動，目前傳出已造成至少6死5傷，且多座監獄的獄警也遭殃，目前已知有至少5座監獄共超過90名獄警遭到囚犯挾持，且還傳出有13座監獄的囚犯進行絕食。

    對此厄瓜多國家監獄管理單位SNAI稱，目前正相互合作以確保獄警們能獲得安全釋放，並讓監獄恢復正常運作，並指目前獄警健康狀況良好。目前曼塔所在的馬納比省（Manabí），以及洛斯里奧斯省（Los Rios）還有西南部城市杜蘭（Duran），先已進入60天的緊急狀態和宵禁。

    曼塔市是厄瓜多重要的太平洋港口，也是全球最大的鮪魚港口之一，但近年卻因成為毒品販運熱點而惡名昭彰，毒品犯罪活動日益猖狂。

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