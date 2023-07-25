金融時報：中國「切香腸」逐步改變現狀 美應提出有效對策

6月24月，8架次中國殲10戰機越過海峽中線，首度侵擾我24浬鄰接線空域。（美聯社檔案照）

2023/07/25 05:45

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管全球都在關注中國武力犯台的可能性，但台灣的軍事規劃者也擔心一種截然不同的、漸進式的威脅：中國人民解放軍正在進行國防專家所謂的「灰色地帶行動」，一步步地逐漸增加其在台灣周邊的存在，但也始終沒有跨越可被視為戰爭行為的門檻。

《金融時報》24日報導，台灣軍事規劃人員擔心，北京現在採取的所謂「切香腸」（salami-slicing）策略正在慢慢改變台海現狀，最終可能剝奪台灣自衛的能力。因此，一些國防專家認為，美國嚇阻中國犯台的戰略劃錯重點（misdirected），因為它過於關注直接入侵，而不是這些施壓策略。

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6月24月，8架中國殲10戰機越過海峽中線，首度飛臨台灣本島鄰接區外邊界。儘管台灣國防部警告，任何強行進入其主權領空或水域的行為都將遭到「自衛反擊」，但一名台灣國家安全官員稱，此後中國軍機並未止步。

這些侵擾行動是中國人民解放軍對台灣逐漸進逼的一部分，台美都無法有效阻止這類侵擾，甚至連延緩也不可得。華盛頓智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）的解放軍專家甘尼斯（Kristen Gunness）指出，「五角大廈過於短視地關注中國入侵台灣的可能性，以至於忽視當前的威脅」。

自2020年9月台灣首次開始公布中國在其防空識別區（ADIZ）的軍事活動數據以來，解放軍每月入侵台灣防空識別區的次數，從69次激增到今年7月的139次。ADIZ是國際空域中自我劃設的緩衝區，各國藉此監測飛行活動的潛在安全威脅。但由於鄰接區空域不在台灣管轄範圍內，解放軍的行為並未違反國際法。

台灣戰略專家正在對這種逐步侵擾，以及提出有效因應措施的困難性提出警告。台灣國防部智庫「國防安全研究院」（INDSR）國家安全研究所副研究員李俊毅指出，「他們想恫嚇我們，測試我們的能力，削弱我們的防禦能力，隨著時間推移，他們將加強對台灣海峽的控制，改變其法律地位」。

INDSR分析師嚴重懷疑台灣和美國的嚇阻戰略是否有效。在過去3年裡，北京已經從偶爾派遣1到2架偵察機或運輸機進入台灣防空識別區，到幾乎每天都有轟炸機、戰鬥機、電子作戰機、空中加油機和各種無人機等大批飛機入侵。據台灣國防部統計，自今年元旦以來，解放軍進入台灣防空識別區的飛機數量已經比去年同期多出60％。

此外，解放軍還將其行動範圍從主要由台灣防空識別區的西南角，也就是台海、南海和連接太平洋的巴士海峽的交界處，擴大到台灣周邊領空和水域。然後，在中斷近2年後，解放軍在去年3月在台灣周邊舉行前所未見的大規模演習中，軍機飛越台海中線達300多架次，以「懲罰」當時美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣。

解放軍軍官還在中國國家電視台上吹噓說，他們已經成功地「抹除」了台海中線。此後，每個月都有數十架解放軍飛機越過中線。在解放軍飛機上個月逼近台灣鄰接區後，台灣國防官員擔心這將是中國軍隊試圖跨越的下一條防線。

儘管美國海軍繼續定期在台海航行，但美軍對中國的這類舉動沒有直接反應。一些官員以南海為例指出，北京正在利用類似的切香腸策略，始終將其活動保持在公開衝突的門檻以下。部分分析家認為，如果美國及早介入，應該可以避免南海軍事化的進程。

拜登政府承諾阻止中國對台的灰色地帶戰術，以及全面的軍事侵略。美國的國家安全戰略提到「防止競爭對手以損害我們切身利益的方式改變現狀，同時徘徊在武裝衝突門檻以下」的目標。但美國軍方和情報官員一再警告，中國可能在幾年內進攻台灣，這表明華府在台海的嚇阻努力主要集中在勸阻北京不要入侵台灣。

自烏克蘭戰爭以來，美國擴大協助台北建立武器和彈藥庫存的努力，這些武器和彈藥對於捍衛其領土免遭入侵至關重要。華府還迅速加強與印太地區盟國的軍事合作，最重要的是日本、澳洲和菲律賓。但在台灣，許多人懷疑這些努力是否有效，並強調烏克蘭戰爭是一個警訊。

李俊毅指出，戰爭爆發的事實意味著美國的嚇阻失敗，「因此我們不僅應該從現在戰場上發生的事情中學習，而且應該學習俄羅斯進攻之前發生的事情，以及為什麼嚇阻會失敗。」

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