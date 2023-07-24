華爾街日報︰尼克森1994年預見烏克蘭衝突

1972年5月29日，尼克森（左）與當時的蘇聯領導人布里茲涅夫（右）在莫斯科簽署《反彈道飛彈條約》。（法新社）

2023/07/24 20:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《華爾街日報》報導，共和黨籍的美國前總統尼克森（Richard M. Nixon）在1994年寫給時任民主黨籍美國總統柯林頓（Bill Clinton）的信中，預見了烏克蘭的衝突。

據報導，1994年4月27日，柯林頓追悼幾天前剛去世的尼克森時，談到這位前總統曾在上一次的電話交談及信件中，給他不少明智建議，特別是在俄羅斯問題上。近30年來，這封信的內容一直是個秘密，直到上週克林頓總統圖書館將其解密，才得以公諸於世。

請繼續往下閱讀...

報導提到，寫於1994年3月21日這封長達7頁的信中，最引人注目的是，尼克森預期俄羅斯會變得更加好戰，普廷等人會崛起，莫斯科和基輔之間的關係也會惡化。現任俄國總統普廷，當年還只是聖彼得堡市第一副市長。

據報導，當年81歲的尼克森寫這封信時，剛剛結束對俄羅斯和烏克蘭為期兩週的訪問。1972年，尼克森為第一位訪問莫斯科的在位美國總統，並簽署了《反彈道飛彈條約》和《美蘇關於限制進攻性戰略武器的某些措施的臨時協定》。

尼克森在信中警告，莫斯科與基輔的關係將會惡化，儘管在俄羅斯總統葉爾辛任內局勢有所改善，但「烏克蘭局勢非常動蕩，如果局勢失控，波士尼亞的局勢就會顯得如同兒戲。」

尼克森認為，美國外交官沒有足夠認真地對待這個問題。他說，「鑒於烏克蘭的重要性，我立即請求您加強我們在基輔的外交存在。」

他還談到，柯林頓的前任、老布希布總統犯了一個錯誤，那就是與（前蘇聯領導人）戈巴契夫保持太長時間的關係，「你必須避免在與葉爾辛的良好個人關係中犯同樣的錯誤。」

尼克森1974年8月因為水門案下台，1994年4月22日，中風陷入昏迷而逝世，享壽81歲，他也是唯一一位在任內辭職的美國總統。福特上任之後，特赦了尼克森的所有刑事責任，尼克森在晚年也出版了許多書籍如《尼克森回憶錄》、《真正的戰爭》、《超越和平》等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法