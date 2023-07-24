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    韓氏王朝成形！ 柬埔寨大選執政黨狂勝 美祭簽證禁令暫停經援

    柬埔寨總理韓森與妻子23日赴投票所投票。（美聯社）

    柬埔寨總理韓森與妻子23日赴投票所投票。（美聯社）

    2023/07/24 19:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨23日大選在禁止主要反對派參選下，執政的柬埔寨人民黨當天在計票結果出爐前已宣布贏得壓倒性勝利，但是包括美國在內的各國抨擊這次大選「既不自由也不公平」，美國將對柬埔寨祭出簽證禁令並暫停經援。

    今年5月，執政黨的主要競爭對手燭光黨（Candlelight）被指提交的參選文件不符合規定，被取消參選資格，選舉結果毫無懸念。

    鐵腕統治38年的強人總理韓森23日晚間在Telegram頻道上發文稱，非官方結果顯示，柬埔寨人民黨在125席當中贏得120席，保皇派的奉辛比克黨（Funcinpec）贏得5席。

    全國選舉委員會表示，84.6％的合格選民已經投票。柬埔寨人民黨發言人告訴《美聯社》，他相信該黨得票率在78％至80％之間。

    70歲的韓森曾多次暗示將卸任總理，並在2021年提出了讓長子韓馬內（Hun Manet）接班的想法。在此次國會選舉前，韓森接受中媒採訪時說：「3、4週內，韓馬內可能成為總理，關鍵在於他有沒有辦法勝任。」

    45歲的韓馬內曾經留美，是西點軍校畢業生，現任柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令，也在大選中競選國會議員。

    韓馬內23日晚間在多個社交媒體平台上發布勝選消息，歡呼執政黨的勝利，並強調「柬埔寨人民已透過投票明確表達意願，絕大多數人支持柬埔寨人民黨」，他感謝柬埔寨人對執政黨的熱愛和信任。

    非政府組織「人權觀察」亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）表示，韓森將權力世襲給兒子，「是在柬埔寨人民背後再捅一刀」。他指出，韓森的違法行徑「讓柬埔寨看起來像北韓，而不是真正的民主國家」。

    美國政府以這場選戰傷害民主為理由，除將暫停與柬埔寨有關的海外援助計畫，也將對柬埔寨一些個別人士祭出「簽證禁令」。國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出，韓森領導的柬埔寨人民黨幾無對手，這場選舉「既不自由也不公平」，華府對此「感到憂心」。

    柬埔寨總理韓森長子韓馬內23日投完票後，展示沾了紫色墨水的手指。（路透）

    柬埔寨總理韓森長子韓馬內23日投完票後，展示沾了紫色墨水的手指。（路透）

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