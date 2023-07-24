市況蕭條 網文「上海搞成這樣很難過」引熱議

近日一篇題為「上海搞成這樣，我們都很難過」的文章在網路熱傳，直指上海繁華街區如今許多店鋪歇業，景象蕭條。（法新社檔案照）

2023/07/24 21:34

〔中央社〕中國經濟陷入衰退，去年曾封城2個月的上海感受尤深。近日一篇題為「上海搞成這樣，我們都很難過」的文章在網路熱傳，直指上海繁華街區如今許多店鋪歇業，景象蕭條，是「家道中落的縮影」，引起許多共鳴，但目前已被刪除。

文章並直言，上海「本可以逃過一劫的」，「上海沒錢了，倒霉的可不僅僅是上海人」。而1年前中國左派名人司馬南等人（在封城期間）號召支持者對上海口誅筆伐，如果歷史可以重來，這些人「還會願意為了司馬南們而砸了自己和同胞的飯碗嗎」？

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這篇由上海在地自媒體「鏘鏘一言堂」22日發表的文章首先直指，「我知道很逆耳，但還是很想說：看到上海現在的樣子，心裡莫名有點難過」。作者藉著陪外地友人在上海遊玩期問，目睹了虹橋站、南京路步行街和上海火車站的現狀，讓自己唏噓不已。

作者說，他日前發表的「到了虹橋站，才知道上海是真沒錢了」一文，已提到站內通道兩側店鋪關門的關門，裝修的裝修，燈光昏暗，鐵鎖高懸，再無當年的熱鬧氣息。但大廳人頭鑽動，燥熱無比，虹橋已經節約到「連空調都捨不得開足的地步了」。這種悲涼雖然引發很多感慨，卻也有人憤怒質問他「你帶節奏是何居心」？

文章描寫上海最繁華的「南京路步行街」說，偌大的置地廣場門口冷冷清清，美其名曰「升級改造」，只有最上面幾層營業，沒幾個人會去。想到6樓的餐廳吃飯，但通往2樓的電扶梯不通，再往上走，4樓以上的電扶梯也關停了，只能踩著電梯往上走，連開電梯的錢都沒了嗎？

文章指出，最讓人感慨的是南京路上的名店「美特斯邦威」，大門緊閉，鐵架裸露，幾個沒清除乾凈的大字若隱若現，門頭燈的電線醜醜地垂在空中，猶如「一塊巨大的狗皮膏藥貼在步行街上」。這寸土寸金的地方，不是該有大批企業擠破頭要來嗎？

作者表示，他送朋友離開時特意選了上海火車站，想專門看看網路影片裡提到店面幾乎全關的地下通道，「怕是謠言」。但親眼看了，證實所言確實不虛：賣文具的、賣服裝的、賣電話卡的、賣手機配件的都關了。一道拉下的鐵捲門背後「又是多少個小老品的傷心故事」？

他提到，上述三地具有一定的代表性：上海火車站的小店面是小個體戶老闆；虹橋站的大商鋪是財力中等的企業；南京路的大商場則是大企業和大集團。如今，不管是小老闆還是大企業，「關門的關門，調整的調整，跑路的跑路」，這樣的現狀是否就是「上海家道中落的縮影？上海可是中國商業氛圍最好的城市啊！」。

作者說，上海猶如「任勞任怨的大哥」，賺的錢都要貼 補家用的，只要兜（口袋）裡有錢，就沒有讓弟弟妹妹張嘴的道理。今年，「雲南小弟」（指上海對口援助的雲南省）卻直接張嘴要錢了。只是，看看上海這個樣子，「你相信地主家還有餘糧嗎」？

作者最後感嘆，「上海搞成這個樣子，我們都很難過，畢竟她本可以逃過這一劫的」！但他依然希望上海「只是摔了一跤，有點疼卻沒傷筋動骨，稍加休養生息，再造那個繁華上海」。更希望能「吃一塹長一智」，不要再當蠢貨而成為壞人的棋子，「上海傷不起，國家也傷不起」。

這篇文章發出後，在中國網路上迅速流傳，雖然目前已被刪除，但仍被不少網友以截圖的方式分享轉傳。根據尚存留的訊息，此文特別受到許多上海網友共鳴，並紛紛發出上海其他地區的見聞及相同感嘆。還有人邀請作者到外地務工者租住的小區看看，「那裡更蕭條」。

除上海網友外，不少外地網友也上網表示意見。其中有人說，深圳、成都、武漢、南昌等地的市面比上海更蕭條，連上海都這樣，何況其他地方。

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