西班牙大選民調：右翼可望過半組政府

2023/07/24 03:36

〔中央社〕西班牙國會大選投票結束，據選前最後一週民調顯示，中間偏右人民黨和反穆斯林、反女權主義民聲黨將贏得足夠席次組成政府，西班牙可能出現自從前獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）統治以來第一個有極右翼參與的政府。

路透社報導，民調公司GAD3於投票結束後公布民調顯示，人民黨（Popular Party）、民聲黨（Vox）分別可望拿下150、31席，足以在350席國會中過半。

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不過另一家民調公司Sigma Dos公布的數據稍微不確定，人民黨可望獲得145至150席、民聲黨24至27席，意味這兩個政黨所獲席次也有可能無法跨越組成政府所需席次的門檻。

據GAD3，總理桑傑士（Pedro Sanchez）的社會勞工黨（Socialist）將贏得112席；Sigma Dos預測社會勞工黨可獲113至118席。而勞動部長狄亞士（Yolanda Diaz）領導的左翼陣營預測可以得到27席，或28至31席。

法新社報導，西班牙不公布出口民調，只能參考民調公司於選前最後一刻進行的民調結果。1120724

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