為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    噁！中國肉攤老闆竟拿切肉刀「刮腳皮」 官方：情況屬實立案調查

    民眾拍下中國四川一名肉販老闆，竟直接在攤販前拿著切肉刀刮自己的腳皮，噁心畫面令網友直呼太缺德。（擷取自微博）

    民眾拍下中國四川一名肉販老闆，竟直接在攤販前拿著切肉刀刮自己的腳皮，噁心畫面令網友直呼太缺德。（擷取自微博）

    2023/07/23 20:51

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國四川省自貢市的一家肉攤老闆被民眾拍到，在攤販前翹著二郎腿，悠哉的拿著切肉刀開始刮起自己的腳皮，面前還擺著剛切下的肉塊，完全無視路過的人潮，影片曝光後，在網路上引起許多網友撻伐。

    綜合媒體報導，近日在網路上流傳一段影片，中國四川省自貢市的一家肉舖被民眾拍到，一名肉攤光頭男老闆，身穿T恤及圍裙，右腳橫放在左腿上，翹腳坐在攤位旁，看起來十分悠哉，但左手竟拿著切肉用的刀具，來回在後腳跟處刮腳皮，而他正前方的桌面上還擺著剛切下來的肉塊，完全無視周遭的人潮，直到有客人走過來，光頭老闆才將刀具放回桌上。

    據了解，影片曝光後，該事件立即在網路上發酵，自貢市市場監管局回應，事後在第一時間已派人對此展開調查，且初查情況屬實，目前已下令當事人立即改正，並針對違法行為進行立案調查。

    整個過程全被路過民眾拍下並放上網路，隨即引發網友撻伐，「我吐出了隔夜飯」、「缺德，毫無底線」、「有味道的肉」、「建議把刮腳的照片掛在他攤位上，看誰敢買」、「倒楣的是把那些肉買回家的人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    噁！南韓店家磨腳皮後直接做咖啡 民眾看到快吐了
    2023/06/12 16:57

    噁！南韓店家磨腳皮後直接做咖啡 民眾看到快吐了
    太噁心！店員開冰箱朝蛋糕吐二手菸 業者道歉承諾退費
    2021/11/22 08:25

    太噁心！店員開冰箱朝蛋糕吐二手菸 業者道歉承諾退費

    董至成人逢喜事 為愛脫油剷八公斤
    蒜泥白肉被加料？他崩潰：腳皮剉被家人誤做這用途
    2021/08/26 20:43

    蒜泥白肉被加料？他崩潰：腳皮剉被家人誤做這用途
    他泡英國茶竟端出「超噁心濃湯」 網酸：3歲小孩的事都做不好
    2021/07/14 17:19

    他泡英國茶竟端出「超噁心濃湯」 網酸：3歲小孩的事都做不好

    卡路里隨時燒 每天20分鐘 腰圍融化3吋！
    「真的有夠臭」水門亂倒逾2噸腐爛豬肉 5人共10萬元交保
    2021/07/13 19:30

    「真的有夠臭」水門亂倒逾2噸腐爛豬肉 5人共10萬元交保
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播