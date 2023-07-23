噁！中國肉攤老闆竟拿切肉刀「刮腳皮」 官方：情況屬實立案調查

民眾拍下中國四川一名肉販老闆，竟直接在攤販前拿著切肉刀刮自己的腳皮，噁心畫面令網友直呼太缺德。（擷取自微博）

2023/07/23 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國四川省自貢市的一家肉攤老闆被民眾拍到，在攤販前翹著二郎腿，悠哉的拿著切肉刀開始刮起自己的腳皮，面前還擺著剛切下的肉塊，完全無視路過的人潮，影片曝光後，在網路上引起許多網友撻伐。

綜合媒體報導，近日在網路上流傳一段影片，中國四川省自貢市的一家肉舖被民眾拍到，一名肉攤光頭男老闆，身穿T恤及圍裙，右腳橫放在左腿上，翹腳坐在攤位旁，看起來十分悠哉，但左手竟拿著切肉用的刀具，來回在後腳跟處刮腳皮，而他正前方的桌面上還擺著剛切下來的肉塊，完全無視周遭的人潮，直到有客人走過來，光頭老闆才將刀具放回桌上。

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據了解，影片曝光後，該事件立即在網路上發酵，自貢市市場監管局回應，事後在第一時間已派人對此展開調查，且初查情況屬實，目前已下令當事人立即改正，並針對違法行為進行立案調查。

整個過程全被路過民眾拍下並放上網路，隨即引發網友撻伐，「我吐出了隔夜飯」、「缺德，毫無底線」、「有味道的肉」、「建議把刮腳的照片掛在他攤位上，看誰敢買」、「倒楣的是把那些肉買回家的人」。

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