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    梅泰女能頂半邊天！ 大義滅親怒燒同族辱女片男嫌住處

    由梅泰族女性組成的女權團體「曼尼普爾母親」日前怒燒涉嫌辱女並拍片的同族男性的房屋，甚至主張將之處以死刑。圖為「曼尼普爾母親」的成員10日在曼尼普爾省省會因帕爾舉火把上街要求重拾和平。（法新社）

    由梅泰族女性組成的女權團體「曼尼普爾母親」日前怒燒涉嫌辱女並拍片的同族男性的房屋，甚至主張將之處以死刑。圖為「曼尼普爾母親」的成員10日在曼尼普爾省省會因帕爾舉火把上街要求重拾和平。（法新社）

    2023/07/23 20:16

    〔編譯張沛元／綜合報導〕印度東北部的曼尼普爾省（Manipur）連月的種族衝突釀成私刑火燒屋，憤怒的女權團體縱火燒掉2名被控羞辱並騷擾他族女性的同族男嫌犯的住家，揚言反正這些人及其家屬已待不去，房子乾脆全部燒掉。

    曼省在今年5月初爆發信奉印度教、佔該省絕大多數的梅泰族（Meitei），與主要是基督徒的庫基族（Kuki）之間的衝突，迄今造成至少120人死亡；日前網路上流出1段影片，顯示2名庫基族女性在5月4日被迫脫光遊街，並遭梅泰族男性嘲笑與騷擾。

    印度總理莫迪怒斥此為「印度之恥」，該省當局也展開調查。本月20日，警方逮捕4名嫌犯當天，由梅泰族女性組成的女權團體「曼尼普爾母親」（Meira Paibis, Mothers of Manipur），放火燒掉其中2名嫌犯的住處。只願透露名字為蘇瑪特（Sumat）的成員說，她們譴責針對女性的暴力，要求對被告處以死刑。

    「曼尼普爾母親」先砸垮這2名嫌犯的屋牆，再往房內塞進一綑綑乾草，最後點火將之付之一炬。其中1名被告的母親說，她被罵生了個壞兒子，她自己的房子也被燒了，並認為這是眾人要逼他們走的意思。

    「曼尼普爾母親」坦承藉由燒屋傳達驅逐之意。協助放火燒掉其中1棟房子的蘇瑪特說，她們譴責發生在那些婦女身上的事；那些被告及其家人已無法繼續待在村中，所以乾脆放火把他們的房子燒掉。

    印度社會通常偏傳統、保守與重男輕女，但梅泰族女性一向激進活躍，其社會地位也高於印度其他地區的女性。

    「曼尼普爾母親」不但敢對男性動用私刑，也無懼為男性與警方對峙。22日，約500名婦女封路數度阻擋約100名武裝警察逮捕另1名與辱女影片有關的嫌犯，稱該男無辜並反控警方偏袒庫基族。

    自稱有護短傳統的「曼尼普爾母親」的成員在動亂中揮舞火把，臉上塗著宣稱能抵擋催淚瓦斯的牙膏，口中高聲呼喊「來殺我們啊！把我們都抓走啊！」警方最後無功而返。

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