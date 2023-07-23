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    雙星共舞！ 罕見系外「共軌行星」證據首現

    碎片雲（中間右下黃色虛線圈）可能是一顆新形成的行星，與行星PDS 70b處於同一軌道。（圖擷取自歐洲南天天文台網站）

    碎片雲（中間右下黃色虛線圈）可能是一顆新形成的行星，與行星PDS 70b處於同一軌道。（圖擷取自歐洲南天天文台網站）

    2023/07/23 16:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕太陽系中的行星都是在各自軌道上繞著太陽運轉，但其他行星系統也是這樣的嗎？是否有可能出現兩顆行星共處同一個公轉軌道的情況？據近日發表在《天文學與天體物理學》期刊上的一項新研究，天文學家首次發現了太陽系外2兩顆行星可能共享同一軌道的證據。

    綜合外媒報導，一個國際研究團隊19日利用全球目前地表上最大、裝設在智利阿塔卡馬沙漠地的「ALMA」望遠鏡天線，觀測了位於370光年之外半人馬座的恆星PDS 70。

    目前已知有2顆類似木星的行星，即PDS 70b和PDS 70c，繞著這顆恆星運行。但研究團隊在PDS 70b的軌道內發現了一團碎片雲，這可能是一顆正在形成，或已經形成的新行星組成部分。

    這一發現為所謂的「特洛伊行星」（Trojan planets）或「共軌行星」（co-orbital planets）的存在提供了進一步的證據，即質量相似的成對行星圍繞其主恆星共享相同的軌道。天文學家推測，該天體的質量大約是月球的2倍，有可能是早期爆炸的行星所遺留的碎片，但也不排除是一顆正在形成的行星。

    論文主要作者、西班牙馬德里天體生物學中心天體物理學專家奧爾加（Olga Balsalobre-Ruza）表示，20年前，理論上預測，質量相近的行星可能會圍繞其恆星共享同一軌道，此次是他們第一次發現支持這一觀點的證據。

    在太陽系中，與行星共軌的小行星很常見。「特洛伊小行星」聚集在拉格朗日點（Lagrangian point），即木星和太陽引力使它們保持平衡的軌道區域。

    此次，在研究PDS 70b軌道的拉格朗日點前後兩個區域時，天文學家從其中一個區域探測到一個微弱的訊號，表明那裡可能存在著質量高達月球約2倍的碎片雲。該團隊認為，這片碎片雲可能指向該系統中現存的特洛伊小行星，或正在形成過程中的行星。

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